Pagājušajā nedēļā vakcinācijas pret Covid-19 temps saglabājies augsts, taču būtiski sarūk pirmo pošu saņēmēju skaits

Pagājušajā nedēļā pret Covid-19 vakcinēto cilvēku kopējais skaits Latvijā bijis līdzīgs kā iepriekšējās nedēļās, taču būtiski sarucis pirmo pošu saņēmēju skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Sākotnējie dati rāda, ka pagājušajā nedēļā potes pret Covid-19 saņēmuši vismaz 11 300 cilvēki dienā, taču šie dati vēl var mainīties, jo daudzi vakcinētāji datus par sapotētajiem ievada ar vairāku dienu nobīdi. Šāds vakcinēšanas temps aptuveni atbilst tam, kāds bijis vērots iepriekšējās četras nedēļas kopš oktobra pirmās puses.

Tomēr pirmo pošu saņēmēju skaits pēdējās nedēļās strauji rūk, un eksperti iepriekš norādījuši, ka šāda tendence signalizē par potenciāli gaidāmu kopējās vakcinēšanās aktivitātes sarukumu. Pagājušajā nedēļā kopumā tikuši veikti ap 80 000 pošu pret Covid-19 un ap 20 000 no tām bija pirmās potes. Salīdzinoši nedēļā no 18.oktobra no kopumā ap 89 000 pošu pirmās bija 47 000, nedēļā no 25.oktobra - no kopumā ap 81 000 pošu pirmās bija 38 000, bet nedēļā no 1.novembra - no kopumā ap 85 000 pošu pirmās bija 27 000.

Svētdien potes pret Covid-19 saņēmušas vismaz 1930 personas, tostarp pirmo poti - 438 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 1280 cilvēki, tostarp 386 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome gan arī pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Vēl 212 cilvēki saņēmuši Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Visi minētie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi. Vakcināciju veikušas 17 iestādes, bet visvairāk sapotējis "Veselības centrs 4".

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 979 000 jeb ap 52% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 860 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 253 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,11 miljonus jeb 59,1% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,23 miljonus cilvēku. Savukārt ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 33 000 cilvēku jeb 1,75% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" sākotnēji sāka potēt cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, vecāka gada gājuma cilvēkiem un medicīnas darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientiem, bet pēdējie valdības lēmumi dod iespēju potēties arī plašākam cilvēku lokam.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.

Foto: pixabay.com