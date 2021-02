Jelgavas domes Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēdē 16. februārī, deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos, kas nosaka: tās daudzdzīvokļu mājas, kuras pagalmu labiekārtošanas projektos paredzēs izbūvēt slēgta tipa atkritumu laukumus, varēs saņemt pašvaldības atbalstu līdz pat 80 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības sagatavotie grozījumi saistošajos noteikumos "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" paredz, ka pašvaldība līdzfinansē līdz 80 procentiem no atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūves izmaksām, nepārsniedzot 20 000 eiro, ja laukuma izbūvei tiks izmantots pašvaldības izstrādātais tipveida projekts.

Jāatgādina, ka Jelgavas pašvaldība pagājušajā gadā piešķīra finansējumu SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" tipveida slēgta atkritumu laukuma projekta izstrādei. Saskaņā ar to slēgto atkritumu laukumu izgatavo no metāla, tam ir jumts, slēdzamas durvis, bet sienas ir no sieta. Novietne ir moduļa veida, piedāvājot dažāda izmēra moduļus atkarībā no mājai nepieciešamā konteineru skaita. Lielākais novietnes izmērs paredzēts astoņu 1100 litru atkritumu konteineru novietošanai.

Saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos turpmāk, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanas projektiem, prioritāri tiks atbalstīti tie projekti, kas paredzēs slēgta tipa atkritumu laukumu izbūvi.

Kopumā šogad pagalmu labiekārtošanas programmā būs pieejams pašvaldības atbalsts 160 000 eiro.

Par komitejā atbalstītajiem grozījumiem saistošajos noteikumos 25. februārī vēl būs jālemj Jelgavas domei.

