Pagarinātajā brīvlaikā stājas spēkā prasība par sejas maskas lietošanu sākumskolēniem

Šodien stājas spēkā prasība par sejas maskas lietošanu 1.-4.klašu skolēniem, taču vienlaikus šonedēļ turpinās pagarinātais brīvlaiks 1.-6.klašu skolēniem.

Valdības veiktie grozījumi Covid-19 ierobežošanai izsludinātās ārkārtējās situācijas rīkojumā, pret ko iebildumus paudusi daļa iedzīvotāju, nosaka, ka skolu audzēkņiem no 1.klases līdz 4.klasei mācību procesa laikā un ārpus tā būs jālieto maskas. Iepriekš gan izskanējis pieļāvums, ka sejas masku nēsāšanas pienākumu mazākajiem skolēniem varētu pārskatīt, ja epidemioloģiskā situācija uzlabosies.

Grozījumos paredzēts, ka masku nēsāšana sākumskolas audzēkņiem attiektos no šodienas. Tajos arī noteikts, ka vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4.klasei var turpināt, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no mācību norises telpas platības, un arī pedagogi lieto sejas aizsargmaskas.

Tomēr vēlāk noteikts, ka tiks pagarinātas sākumskolas audzēkņu brīvdienas. 1.-6.klašu skolēniem ziemas brīvlaiks ilgs līdz 8.janvārim, savukārt mācības atsākies 11.janvārī.

