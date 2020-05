Saistībā ar skolu tīkla optimizāciju tiek pagarināts pārejas periods, līdz kuram jānodrošina divu kvadrātmetru platība uz katru izglītojamo mācību telpā, tādējādi šī prasība stāsies spēkā 2023.gada 1.septembrī līdzšinējā šā gada 1.septembra vietā, paredz otrdienas valdības sēdē izskatītie grozījumi.

Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka minimālā platība kvadrātmetros uz skolēnu ir galvenais rādītājs, ko ievērojot, var efektīvāk nodrošināt bērniem labvēlīgus iekštelpu vides apstākļus, īpaši, ja mācību telpās nav mehāniskās ventilācijas. Ir svarīgi nodrošināt atbilstošu platību katram izglītojamajam, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju telpās un līdz ar to optimālu oglekļa dioksīda (CO2) koncentrāciju, tādējādi samazinot infekciju slimību izplatības risku.

Minētajām prasībām attiecībā uz telpu platību, atbilstoši 2015.gada grozījumiem, bija paredzēts stāties spēkā 2020.gada 1.septembrī. Ar šiem grozījumiem tika noteikts pārejas laiks piecu gadu garumā līdz šī prasība stāsies spēkā. Tomēr šis termiņš tika pagarināts līdz 2023.gada 1.septembrim, pamatojoties ar skolu tīkla optimizāciju un pāreju uz kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības saturu.

Minimālā platība divi kvadrātmetri uz skolēnu bija noteikta normatīvajos aktos jau pirms 2015.gada grozījumiem, jo kopš 2002.gada noteikumos ir iekļauta prasība par divu kvadrātmetru platības nodrošināšanu uz katru izglītojamo jaunbūvējamām un rekonstruējamām izglītības iestādēm.

Saistībā ar šo prasību Veselības inspekcija (VI) īstenoja pārbaudes izglītības iestādēs no 2017.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 20.martam. Šo pārbaužu laikā tika apsekotas 118 mācību telpas 41 vispārizglītojošā mācību iestādē visā Latvijas teritorijā. Tika noskaidrots, ka apmēram trešdaļā jeb 37 mācību telpās platība vienam izglītojamajam bija mazāka nekā divi kvadrātmetri pie maksimālā skolēnu skaita klasē.

VM norāda, ka arī Eiropas Savienības valstīs skolu klašu platība ir vidēji no 50 līdz 80 kvadrātmetriem un klasē ir aptuveni no 20 līdz 30 bērniem, kas nozīmē, ka vidējā platība uz vienu bērnu ir no 2,27 līdz 3,63 kvadrātmetriem.

Vienlaikus ar šiem grozījumiem tiek noteiktas atvieglotas higiēnas prasības, ja iestāde mācību procesu uz pārbūves vai atjaunošanas darbu laiku nodrošina citā iestādē.

Tāpat, ņemot vērā skolu praktiskā darba aspektus un jaunākās izglītības metodes, tiek pārskatītas prasības skolu telpu un aprīkojuma nodrošināšanai, tostarp arī paredzot iespēju garderobes telpas vietā ierīkot vietu virsdrēbju novietošanai, rekreācijas un atpūtas telpu neesamības gadījumā, iekštelpās var nodrošināt rekreācijas vietas.

Šo grozījumu rezultātā VM paredz, ka samazināsies izmaksas izglītības iestāžu dibinātājiem, jo pārbūves vai būves atjaunošanas laikā maksimāli uz divu gadu periodu nebūs jāievēro visas noteiktās higiēnas prasības. Vienlaikus tiek svītrota prasība iestādē obligāti ierīkot bibliotēku ar lasītavu, kā arī tiek pieļauts rekreācijas un atpūtas telpas aizvietot ar atpūtas vietām, un izvietot garderobes koridoros vai citās vietās, nevis atsevišķā telpā.

Izmaksu ekonomiju radīs arī mājturības un tehnoloģiju kabinetos minimālās platības samazināšana no 4,65 kvadrātmetriem uz trīs kvadrātmetriem uz skolēnu.

Tomēr grozījumi palielinās administratīvo slogu VI, jo tai nāksies sagatavot novērtējumu izglītības iestādēm par atļauju organizēt mācību procesu pielāgotajās telpās. Izglītības iestādēm maksa par pakalpojumu netiks pieprasīta.

Foto: no arhīva