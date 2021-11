Galvenais nav ātrums, bet pasākumā gūtie iespaidi un atziņas

Atzīmējot ar Latvijas valsts dibināšanu saistītos svētkus, “Zemgales Ziņas” aicina velopastaigā (var pievienoties arī kājnieki vai nūjotāji), kas pamatā ved pa Latvijas Brīvības cīņu vietām, taču iekļauj arī citus notikumus Jelgavas dzīvē, par ko esam stāstījuši laikrakstā.

Velopastaigas ieteicamais laiks ir no 11. novembra, Lāčplēša dienas, līdz 21. novembrim, kad 1919. gadā tieši Jelgavā Latvija tika atbrīvota no bermontiešu karapūļiem. Velopastaigu iespējams veikt dažās stundās. Tieši kurā brīdī sākt maršrutu, ir jūsu pašu izvēle. Šajos ārkārtas epidemioloģiskajos apstākļos ceļā aicinātas doties ģimenes (vienas mājsaimniecības locekļi), kā arī individuāli dalībnieki. Lūgums stingri ievērot ceļu satiksmes noteikumus!

Velopastaigas dalībniekus aicinām veikt piezīmes un fotografēt, kā arī savus stāstus un bildes nosūtīt redakcijai. Labākās piezīmes tiks publicētas “Zemgales Ziņās”, portālā zz.lv un saņems balvas. Nav obligāti jāveic pilnīgi viss maršruts, svarīgākais ir garīgais pagodinājums tiem, kas cīnījās par Latvijas brīvību, un spars par to cīnīties tālāk.

Mīlestības aleja, Staburags, bruņuvilciens…

Velopastaigas starts ir Vecpilsētas ielas rajonā – Ozolskvērā . Tālāk ceļš iet uz R pa Lielo ielu, kas pārtop par Dobeles šoseju. Tūlīt pēc starta iznāk šķērsot Dambja ielu, gar kuru agrāk gāja Hercoga Jēkaba kanāls (to aizbēra ekonomiskās krīzes laikā 1928. gadā, nodarbinot bezdarbniekus). Pa labi paliek Latvijas simtgadē atklātais 215 tūkstošu eiro vērtais vides objekts “Laika rats”, kur minēti Jelgavas vēstures fakti un katrs var apskatīt savu spoguļattēlu ar desmit akmeņiem uz galvas.

Pēc diviem kilometriem Dobeles šosejas kreisajā malā atrodas Mīlestības aleja , kas ir unikāls 18. gadsimta piemineklis. Padomju okupācijas laikā tas stāvēja aizmirsts, taču jau atmodas sākumā par to iestājas Latvijas Kultūras fonds. Ar Jelgavas pašvaldības spēkiem piemineklis ir daļēji atjaunots.

