Palielināts pašvaldības pabalsts kurināmā iegādei

Stājušies spēkā grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”, nosakot, ka pabalsta apmērs dzīvokļa individuālās apkures nodrošināšanai gan trūcīgajiem, gan maznodrošinātajiem tiek palielināts un noteikts vienāds – 210 eiro reizi gadā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Līdz šim pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm (personām) Jelgavā bija 171 eiro, bet maznodrošinātām – 164 eiro reizi kalendārajā gadā. Savukārt pēc apstiprinātajiem grozījumiem saistošajos noteikumos jelgavnieki, kuriem piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, kurināmā iegādei var saņemt 210 eiro. Tie iedzīvotāji, kuri līdz 19. februārim šo pabalstu jau saņēmuši iepriekšējā apmērā, aicināti vērsties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, lai uzrakstītu iesniegumu un saņemtu pabalsta starpību.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka šādas izmaiņas ieviestas, pamatojoties uz to, ka pēdējos desmit gadus pabalsta apmērs nav mainījies, turpretim cena cietajam kurināmajam pieaugusi pat par 30 – 40 procentiem. “Ar lūgumu izskatīt iespēju sniegt lielāku atbalstu Jelgavas senioriem tieši kurināmā iegādei pašvaldībā vērsās Jelgavas Pensionāru biedrība. Ņemot vērā kurināmā cenas pieaugumu un iedzīvotāju lūgumu, Jelgavas pilsētas pašvaldība ir radusi iespēju no šā gada pabalstu palielināt un izmaksāt to vienādu gan trūcīgām, gan maznodrošinātām ģimenēm (personām),” stāsta J.Laškova.

Viņa norāda, ka tās ģimenes (personas), kuras šogad līdz 19. februārim šo pabalstu jau saņēmušas iepriekšējā apmērā, ir tiesīgas vērsties ar personu apliecinošu dokumentu Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā, lai, uzrakstot iesniegumu, saņemtu pabalsta starpību: maznodrošinātās ģimenes (personas) – 46 eiro apmērā, bet trūcīgās ģimenes (personas) – 39 eiro apmērā.

Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, līdz 19. februārim šogad pabalsts kurināmā iegādei izmaksāts jau 103 trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), bet pavisam šo pašvaldības pabalstu Jelgavā saņem aptuveni 400 ģimenes (personas) gadā.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā individuālās apkures nodrošināšanai jeb kurināmā iegādei Jelgavā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Foto: no arhīva