Panākta politiska vienošanās par pedagogu algu celšanu septembrī

Valdību veidojošās partijas panākušas politisku vienošanos no 1.septembra celt pedagogu algas, šodien pēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem pastāstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

"Atbalstīsim pedagogu algu palielinājumu no 1.septembra," teica premjers, skaidrojot, ka jautājums valdībā tiks skatīts tad, kad tiks sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti.

"Politiska vienošanās ir. Skaidrību ieviesīsim pēc iespējas drīz," piebilda Kariņš.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) skaidroja, ka vienošanās paredz minimālo algu par likmi celt līdz 790 eiro.

No noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas, izriet no Finanšu ministrijas pārstāves Jolantas Plūmes sacītā iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Finanšu ministrijā aģentūru LETA informēja, ka līdz šā gada 22.maijam valsts pamatbudžetā faktiskie ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas bija 32 251 096 eiro.

Foto: no arhīva