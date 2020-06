Par atkritumu izvešanu klientiem atgādina mobilā lietotne

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” privātmāju un mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu, ieviesusi jaunu pakalpojumu – par atkritumu izvešanu uzņēmums informē ar mobilās lietotnes “Jelgavas komunālie pakalpojumi” starpniecību. Tādējādi īsziņas ar atgādinājumu par šķiroto atkritumu izvešanu no jūnija klientiem vairs netiek sūtītas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Lai efektīvāk organizētu darbu un reizē informētu klientu, ka nākamajā dienā tiks izvests stikla vai vieglā iepakojuma konteiners, privātmāju un mazo uzņēmumu īpašniekiem līdz šim tika sūtītas atgādinājuma īsziņa. “Šāds atgādinājums ir ļoti labs palīgs mūsu klientiem,” vērtē SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Alvils Grīnfelds, vienlaikus gan norādot, ka šādas īsziņas izsūtīšana ir maksas pakalpojums un uzņēmumam tas nozīmē papildu izdevumus. Lai samazinātu ikmēneša izmaksas, uzņēmums izveidojis mobilo lietotni, un tagad klienti par atkritumu izvešanu tiek informēti ar tās starpniecību. “Viedierīces ir kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Arī mēs ejam līdzi laikam, klientiem piedāvājot savā viedtālrunī lejupielādēt mobilo lietotni “Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Tajā klienti var redzēt atkritumu izvešanas grafiku, kā arī paši izvēlēties to, kurā brīdī mobilā lietotne lai atgādina, ka konkrētajā datumā tiks izvesti atkritumi. Ja līdz šim ar īsziņu atgādinājām tikai par šķiroto atkritumu izvešanu, tad šobrīd lietotne pieļauj uzlikt atgādinājumu arī par sadzīves jeb nešķiroto atkritumu izvešanu. Piemēram, kādam ir ērtāk atgādinājumu saņemt iepriekšējā vakarā, bet citam – tieši atkritumu izvešanas dienā agri no rīta, lai pirms darba atkritumu konteineru izstumtu ārpus sētas un mūsu darbinieki varētu to iztukšot,” stāsta A.Grīnfelds.

Līdz ar jauno kārtību no jūnija ir pārtraukta atgādinājuma īsziņas izsūtīšana klientiem par stikla vai vieglā iepakojuma izvešanu. Mobilajai lietotnei “Jelgavas komunālie pakalpojumi” pagaidām pieslēgušies vairāk nekā 800 klientu.

Uzņēmumā norāda, ka šobrīd par stikla šķirošanas atkritumu konteineru izvešanu ir noslēgti 3125 līgumi, par vieglā iepakojuma izvešanu – 2124 līgumi, bet par sadzīves atkritumu izvešanu no privātmājām un mazajiem uzņēmumiem – ap 7000 līgumu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība