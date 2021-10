Par autostāvvietu izmēru palielināšanu parakstījušies vairāk nekā 5000 cilvēku

Sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" kopš aprīļa par stāvvietu izmēru palielināšanu pie publiskiem objektiem, tajā skaitā lielveikaliem, savākti vairāk nekā 5000 paraksti, informē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).

Patlaban Latvijā spēkā esošie normatīvie akti nosaka vēlamo optimālo stāvvietas platumu - 2,5 metri, tomēr prakse rāda, ka lielākajā daļā publisko stāvvietu platums svārstās no 2,3 līdz 2,5 metriem. Pavasarī veicot lielāko Rīgas un Pierīgas lielveikalu stāvvietu apsekošanu, LTAB konstatēja, ka tikai 20% no tām platums ir 2,5 metri vai vairāk, kas atbilst standartos noteiktajai vēlamajai robežai.

LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins skaidro, ka, sākot publisku parakstu vākšanu platformā "Manabalss.lv" un iniciējot diskusiju par šo problēmu masu medijos, LTAB apzinājās, ka šis nebūs ātrs un vienkāršs risinājums.

Abāšins piebilst, ka sāktās iniciatīvas mērķis nav vien normatīvo aktu izmaiņas, bet praktiska problēmas risināšana jau šodien. Abāšins norāda, ka lielākā daļa pēdējā laikā jaunatvērto tirdzniecības centru jau piedomā par savu klientu ērtībām, un pie tiem izveidoto stāvvietu izmēri pat pārsniedz normatīvos noteikto minimumu, kā piemēru minot 7.oktobrī atvērtos 15 "Lidl" veikalus Latvijā.

Lai sekmētu publisko stāvvietu izmēru palielināšanu, LTAB turpina parakstu vākšanu sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv". Rosinātā iniciatīva paredz nepieciešamību veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai pārskatītu Ministru kabineta noteikumus Nr. 240 un Latvijas standartu NR. LVS 190-7, kuri reglamentē stāvvietu izmērus, bet ir novecojuši un neatbilstoši mūsdienu situācijai.

