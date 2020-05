Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju atkārtoti ievēl Inetu Ziemeli

Šodien sasauktajā Satversmes tiesas (ST) sēdē par tiesas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta līdzšinējā priekšsēdētāja Ineta Ziemele.

Ziemeli kā kandidātu izvirzīja viņas vietniece Sanita Osipova un viņa bija vienīgā kandidāte. Par Ziemeli balsoja seši tiesneši, bet pret - viens.

Ziemele ST priekšsēdētājas amatu ieņēmusi jau kopš 2017.gada 8.maija.

Šodien priekšsēdētāja vietnieka amatā atkārtoti tika ievēlēta līdzšinējā Ziemeles vietniece Osipova, kuras kandidatūru izvirzīja Ziemele.

Par Osipovu balsoja seši tiesneši, pret - viens.

ST priekšsēdētāja un viņa vietnieka pienākumos ietilpst tiesas administratīvā darba organizēšana, tiesas sēžu vadīšana, kā arī tiesas pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskajā līmenī.



ST pārstāve Ketija Strazda skaidroja, ka vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

ST tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu no sava vidus uz trim gadiem ievēlē ST priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Atbilstoši ST likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, - tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.

