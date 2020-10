Par sejas maskas nelietošanu sabiedriskajā transportā varētu piemērot sodu

Par sejas maskas nelietošanu sabiedriskajā transportā varētu piemērot administratīvo sodu.

Otrdien ministriem diskutējot par to, kādā veidā kontrolēt sejas masku lietošanu sabiedriskajā transportā, veselības ministre Ilze Viņķele (AP) rosināja par šīs prasības neievērošanu paredzēt administratīvo sodu.

"Ir gandrīz droši, ka pusgadu būs jādzīvo Covid-19 ēnā. Par masku nelietošanu sabiedriskajā transportā būtu jāparedz administratīvā atbildība. Tas atvieglotu dzīvi kontrolieriem. Es negribētu būt viņu vietā, lai Covid-19 noliedzējam skaidrotu, kāpēc ir jāvelk sejas maskas," pauda Viņķele.

Tieslietu ministrijas (TM) pārstāve Laila Medina atzina, ka par šo jautājumu tika diskutēts, tomēr eksperti vienojušies sākotnēji ieviest maigākus pasākumus. Vienlaikus viņa atzina, ka gadījumā, ja sabiedrība ignorēs prasību sabiedriskajā transportā lietot sejas maskas vai arī nebūs iespējams kontrolēt šo prasību, tad tiks vērtēts, kādu atbildību paredzēt par šiem pārkāpumiem.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) piekrita veselības ministres priekšlikumam, rosinot laikus sagatavot priekšlikumu par iespējamo administratīvo atbildību, ja cilvēks sabiedriskajā transportā nelieto sejas masku.

Jau ziņots, ka sabiedriskā transporta kontrolieriem, konduktoriem un autobusu vadītājiem būs tiesības izsēdināt vai neielaist transportlīdzeklī pasažierus, kuri nevalkās mutes un deguna aizsegus, otrdien nolēma valdība.

Ministru kabinets (MK) otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas sagatavotos grozījumus MK noteikumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību.

Grozījumi nosaka, ka pasažieriem ir pienākums ievērot tīrību un kārtību sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, kā arī ievērot normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.

Turklāt noteikts, ka kontrolierim un konduktoram būs tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam būs tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievēros normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.

Satiksmes ministrijā skaidro, ka noteikumi jau patlaban paredz, ka bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa tikai tad, ja bērnu nogādā tuvākajā policijas iecirknī. Attiecīgi bērnu vecumā līdz 15 gadiem, ja tas izmantos sabiedriskā transporta pakalpojumus, neievērojot normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, no sabiedriskā transportlīdzekļa izsēdināt varēs tikai, lai nogādātu tuvākajā policijas iecirknī.

Pirmdien, 5.oktobrī, valdība ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par obligātu sejas aizsargmaskas lietošanu sabiedriskajā transportā no trešdienas, 7.oktobra.

Vienlaikus ir noteikti divi izņēmumi. Ņemot vērā, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas maskas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, aizsegu varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat, ja pasažierim ir acīmredzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, tā lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.

Foto: no arhīva