Par sniega un ledus notīrīšanu no ēkas jumta atbildīgs nama īpašnieks

Līdz ar mainīgajiem laikapstākļiem aktuāla kļūst sniega un lāsteku tīrīšana no ēku jumtiem, lai atkušņa laikā krītot tās neapdraudētu apkārtējos. Jelgavas Pašvaldības policija tam pievērš pastiprinātu uzmanību un apseko namus, lai pārliecinātos, vai uz ēku jumtiem esošais sniegs un lāstekas neapdraud apkārtējos. Šoziem jau 16 gadījumos policija veikusi preventīvas pārrunas ar ēku īpašniekiem par bīstamo lāsteku tīrīšanu, informē Jelgavas valstspilsētas Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna informē, ka līdz šim apsekota 131 adrese un veiktas 16 preventīvas pārrunas par bīstamām lāstekām pie ēku jumtiem. Tādas konstatētas pie namiem Pasta ielā, Zemgales prospektā, Pulkveža Brieža ielā, Raiņa ielā, Lapskalna ielā, Rūpniecības ielā, Mātera un Dobeles ielā. Visos gadījumos namu saimnieki pēc pārrunām ar policiju lāstekas demontējuši.

Arī lielākais māju apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) jau pagājušajā nedēļā organizējis sniega un lāsteku tīrīšanu no tā apsaimniekošanā esošo māju jumtiem. Uzņēmuma tehniskais direktors Oļegs Kukuts stāsta, ka, krasi mainoties laikapstākļiem, regulāri tiek apsekotas JNĪP apsaimniekošanā esošās mājas, tāpat par nepieciešamību notīrīt sniegu no jumta informē paši iedzīvotāji. "Lai no jumta notīrītu sniegu, organizējam pacēlāju. Līdz šim sniegs un lāstekas notīrītas15 mūsu apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām dažādos pilsētas rajonos, un turpinām sekot līdzi laikapstākļiem un situācijai," piebilst O.Kukuts.

Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem šoziem privātīpašumiem piegulošās publiskās ietves tīra un kaisa pašvaldība, bet sniega un ledus tīrīšana no ēkas jumta, karnīzēm, notekcaurulēm vai balkoniem ir nama īpašnieka atbildība. Ja sniegs vai ledus, krītot no jumta, sabojās svešu mantu vai radīs cilvēkam veselības problēmas, ēkas īpašniekam var iestāties civiltiesiskā atbildība vai kriminālatbildība.

Ja publiskajā ārtelpā uz ēku jumtiem, karnīzēm, ūdens notekcaurulēm vai balkoniem atrodas sniegs un ledus, kas rada apdraudējumu, īpašniekam nekavējoties jānorobežo teritorija ap bīstamo vietu un ne vēlāk kā 24 stundu laikā apdraudējums jānovērš. To nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana". Par šo noteikumu pārkāpšanu paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām līdz 500 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā Jelgavas Pašvaldības policija sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru izskata un lēmumu pieņem Jelgavas Administratīvā komisija.

Ja iedzīvotāji pamana bīstamas lāstekas vai sniegu uz jumta, kas var apdraudēt apkārtējos, lūgums ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 8550 vai 63028550.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šonedēļ Latvijā gaidāmi mainīgi laikapstākļi – trešdien būs apmācies laiks un visā Latvijā gaidāmi nokrišņi. Ceturtdien un piektdien vietām līs un snigs slapjš sniegs, bet gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz pat plus 7 grādiem, savukārt nedēļas nogalē atkal kļūs vēsāks.

Foto: Jelgava.lv