Pārbūvēs apgaismojumu Uzvaras ielā Jelgavā

Šonedēļ sāksies apgaismojuma pārbūve Uzvaras ielas posmā no Ausekļu ielas līdz Uzvaras ielai 65. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka darbu zonā būs noteikti satiksmes ierobežojumi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece stāsta, ka apgaismojuma pārbūve tiks sākta no Uzvaras ielas 65. nama puses. "Šobrīd gaismekļi ir izvietoti uz zemsprieguma elektrolīnijas balstiem, taču gaisvadu elektropārvades līnija tiks demontēta, tās vietā izbūvējot pazemes elektrolīniju. Līdz ar to apgaismojuma kabeļi tiks izbūvēti paralēli elektrības līnijai un attiecīgi izbūvēti 24 jauni apgaismes balsti, kuros uzstādīti ekonomiskie LED gaismekļi," uzsver K.Vuškārniece.

Autovadītājiem jārēķinās, ka līdz 23. oktobrim būs ierobežota satiksme Uzvaras ielas posmā no Lapskalna ielas līdz Uzvaras ielai 65, bet no 26. oktobra līdz 30. novembrim – Uzvaras ielas posmā no Ausekļa ielas līdz Lapskalna ielai.

Darbus objektā veic SIA "Mītavas Elektra".

Foto: Jelgavas pašvaldība