Parlaments nosaka administratīvo atbildību azartspēļu un izložu pakalpojumu sniedzējiem

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Azartspēļu un izložu likumā, kas paredz noteikt administratīvo atbildību azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

Izskatot deputāta Gata Eglīša (JKP) priekšlikumu, kas paredz dot iespēju pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt ierobežojumus azartspēļu organizēšanai, starp deputātiem izcēlās asas diskusijas.

Deputāts Aldis Adamovičs (JV) teica, ka atbalsta šo priekšlikumu un neatbalsta šīs spēļu zāles, bet esot jāņem vērā, ka 2021.gadā budžetā no spēļu zālēm tika ieņemti apmēram 30 miljoni eiro. Tāpat viņš atzīmēja, ka šajā nozarē strādājot ap 3000 personu, kuras nodrošina savām ģimenēm ienākumus un budžetā nonāk par viņiem iemaksātie nodokļi. Adamovičs aicināja pārdomāt šo balsojumu un lūdza "balsot pēc savas sirdsapziņas".

Nacionālās apvienības pārstāve Ilze Indriksone teica, ka viņa saskata vairākus riskus šim priekšlikumam, jo saistošie noteikumi pašvaldībās ir vietējais likums, bet teritoriju plānojumam esot lielāka nozīme, tā rosinot noteikt, ka pašvaldības to noteiktu teritorijas plānojumā, ne saistošajos noteikumos.

Parlamentārietis Uldis Budriķis (JKP) teica, ka šis priekšlikums nerada nekādu ļaunumu, tāpēc aicināja to atbalstīt.

Arī bijušais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) aicināja atbalstīt Eglīša piedāvājumu, sakot, ka tas ir loģisks un labs rīks pašvaldībām. "Azartspēles ir instruments, ar kuru no sabiedrības vājākā rakstura personām nauda tiek vienkārši izslaukta. Šī nauda, ko cilvēki nospēlē, nenonāk ģimenēs, un tā nav izklaide. Tas ir atkarību veicinošs un uzturošs aspekts," pauda Nemiro.

Balsojumā par šo konkrēto priekšlikumu visi Nacionālās apvienības deputāti balsoja "par", no "KPV LV" viens deputāts atturējās, viens balsoja "pret", bet pārējie "par", kamēr deputāti no "Attīstībai/Par!" balsoja "pret", vienam deputātam atturoties. "Saskaņa" balsoja "par", no "Jaunās vienotības" divi deputāti balsoja "par", divi atturējās, bet no Zaļo un zemnieku savienības trīs deputāti balsoja "pret" un trīs "par".

Tikmēr opozīcijas deputāts Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka viņš šādus priekšlikumus kā Eglītis sagatavoja jau pirms gada un vaicāja koalīcijas partijas pārstāvjiem, ko viņi šo gadu ir darījuši. Tāpat viņš norādīja, ka JKP šo jautājumu aktualizēja pirms Rīgas domes vēlēšanām, un tagad, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, jautājums atkal aktualizējies.

Balsojumā par grozījumiem galīgajā lasījumā 80 deputāti balsoja "par", viens parlamentārietis balsoja "pret", un divi politiķi balsojumā atturējās, kas nozīmē, ka izmaiņas ir pieņemtas.

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka Administratīvās atbildības likums ir stājies spēkā 2020.gada 1.jūlijā, un, lai būtu iespējams piemērot administratīvo atbildību azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā, ir nepieciešams veikt grozījumus Azartspēļu un izložu likumā.

Komisijas piedāvātie grozījumi paredz noteikt administratīvo atbildību azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā, tai skaitā noteikt administratīvo atbildību par azartspēļu vai izložu organizēšanu bez attiecīgās licences azartspēļu vai izložu organizēšanai un par azartspēļu pakalpojumu sniegšanu bez azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences.

Likumprojektā arī paredzēts nodalīt pārkāpumus, lai nebūtu iespējama pārklāšanās, grupējot pārkāpumus, par kuriem paredzēta licences darbības apturēšana, par kuriem paredzēta licences anulēšana un par kuriem paredzēts piemērot administratīvo atbildību.

Anotācijā atzīmēts, ka piedāvātie grozījumi pozitīvi ietekmēs sabiedrības un tautsaimniecības attīstību, jo azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomu būs iespējams regulēt ne tikai ar Administratīva procesa likumu, bet azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā būs paredzēta arī administratīvā atbildība.

Foto: pixabay.com