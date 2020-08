"Pasažieru vilciens" vairāk reisu izpildīs ar īsākiem vilcienu sastāviem

Ņemot vērā, ka divus no AS "Pasažieru vilciens" septiņiem dīzeļvilcieniem ar Krievijas ražotāja "Zvezda" dzinējiem skārušas tehniskas problēmas, vairākos reisos tiks norīkoti īsāki vilcienu sastāvi, aģentūru LETA informēja "Pasažieru vilciena" pārstāve Agnese Līcīte.

Viņa norādīja - tas nozīmē, ka, atgriežoties intensīvākai pasažieru plūsmai, atsevišķos reisos samazināsies pasažieru komforts, jo visiem braucējiem netiks nodrošinātas sēdvietas. Tāpat arī intensīvākajās pasažieru stundās nebūs iespējams nodrošināt samērīgu distanci starp pasažieriem, kas nepieciešama Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Viens no septiņiem "Pasažieru vilciena" rīcībā esošajiem "DR1A" sērijas dīzeļvilcieniem, kas aprīkots ar "Zvezda" ražotu dīzeļdzinēju, no šā gada 11.augusta ir atstādināts no ekspluatācijas dzinēja bojājuma dēļ. Ņemot vērā ASV noteiktās sankcijas šo dzinēju ražotājam, "Pasažieru vilcienam" nav iespēju iegādāties remontam nepieciešamās rezerves daļas, tādēļ pašreiz nav iespēju veikt pilnvērtīgu dzinēja remontu. Savukārt otram šīs sērijas dīzeļvilcienam tiek veikta dzinēja pārbaude, jo ir parādījušās indikācijas par iespējamu bojājumu, skaidroja "Pasažieru vilciena" pārstāve.

Līcīte atzīmēja, ka arī pārējiem šīs sērijas dīzeļvilcieniem ir konstatētas pazīmes, kas liecina par dzinēju resursu izstrādes beigām, līdz ar to drīzumā "Pasažieru vilciens" var būt spiests šos dīzeļvilcienus atstādināt no ekspluatācijas uz nenoteiktu laiku.

"Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis norādīja, ka situācija ar ASV noteiktajām sankcijām rezerves daļu ražotājam joprojām nav atrisināta, tādēļ būtībā visi septiņi šīs sērijas dīzeļvilcieni ir riska zonā.

"Mēs, protams, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas drīzāk bojātos vilcienus varētu atgriezt ekspluatācijā, taču jāņem vērā, ka šiem vilcieniem ir ievērojams vecums un nobraukums - vecākais mūsu rīcībā esošais "DR1A" sērijas dīzeļvilciens ir būvēts 1982.gadā. Līdz ar to pastāv liels risks, ka jebkurā brīdī no ekspluatācijas var tikt atstādināti arī pārējie šīs sērijas dīzeļvilcieni," pauda Grigulis.

Arī dīzeļvilciens, kurš bija iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā šogad 4.aprīlī, šobrīd nav ekspluatējams.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) aģentūrai LETA teica, ka situācija ar "Zvezda" dzinēja dīzeļvilcieniem pašreiz ir kritiska un tas bija zināms jau pērn.

"Tāpēc aicinājām "Pasažieru vilcienu" sākt jaunu dīzeļvilcienu iepirkumu. Ceru, ka iepirkums nekavēsies, bet līdz tam laikam, kamēr mēs iegūsim jaunus vilcienus, pasažieriem diemžēl būs jārēķinās ar zināmām neērtībām," pauda ministrs, piebilstot, ka jaunie vilcieni jāiepērk līdz 2023.gada beigām.

"Pasažieru vilciens" maijā sāka iepirkuma procedūru astoņu jaunu dīzeļvilcienu iegādei. Iepirkuma līgumu plānots noslēgt līdz šā gada 31.decembrim.

Interesi piedalīties iepirkumā izteikuši pieci kandidāti, bet par atbilstošiem kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem ir atzīti trīs ražotāji - "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles", "Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz" un "Stadler Polska". Šie trīs kandidāti, kuru pieteikumi atzīti par atbilstošiem, saņems uzaicinājumu, lai varētu izstrādāt un iesniegt piedāvājumus sarunu procedūras otrajā kārtā.

Foto: no arhīva