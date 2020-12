Pašizolācija Latvijā jāievēro pēc atgriešanās no visām SPKC saraksta Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

No sestdienas, 19.decembra, Latvijā pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās no visām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi, savukārt aizliegums pārvadāt pasažierus nākamnedēļ būs spēkā attiecībā uz Lietuvu, Zviedriju un dažām citām valstīm, liecina SPKC apkopotie dati.

Vidējais Covid-19 izplatības Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) nedēļas rādītājs patlaban ir 378,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tādējādi no pirmdienas, 21.decembra, regulārie pasažieru pārvadājumi nebūs atļauti uz valstīm, kur ir vairāk nekā 756,4 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā ar SPKC informāciju, līdz ar to regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti uz Zviedriju, Lietuvu, Luksemburgu, Horvātiju, Sanmarīno, Slovēniju un Andoru.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Horvātiju, kurā ir visaugstākā saslimstība Eiropā jeb 1208,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Luksemburgas, Slovēnijas, Andoras, Lietuvas, Zviedrijas un Sanmarīno. Sabiedrības veselības apdraudējums šajās valstīs novērtēts kā ļoti augsts. Tur 14 dienu kumulatīvais rādītājs divkārt pārsniedz Eiropas vidējo, kas ir 378,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur SPKC sarakstā esošajām valstīm - Šveici, Čehiju, Ungāriju, Norvēģiju, Igauniju, Kipru, Grieķiju, Nīderlandi, Lihtenšteinu, Beļģiju, Monako, Spāniju Franciju, Slovākiju, Poliju, Apvienoto Karalisti, Austriju, Itāliju, Portugāli, Maltu, Rumāniju, Bulgāriju, Īriju, Islandi, Somiju, Vāciju un Dāniju. Šajās valstīs Covid-19 izplatības 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 756,4 gadījumiem, tomēr sabiedrības veselības apdraudējums tur tiek novērtēts kā augsts.

Patlaban pašizolācijas slieksnis Latvijā ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs ir zemāks vien Vatikānā un Islandē.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras un Urugvajas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

