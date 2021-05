Pasniedz apbalvojumus VUGD Zemgales reģiona brigādes amatpersonām

Atzīmējot Ugunsdzēsības Latvijā 156.gadadienu un godinot ieguldījumu Latvijas un tās iedzīvotāju drošības stiprināšanā, šonedēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes (ZRB) amatpersonām un vairākiem iedzīvotājiem tiek pasniegti VUGD apbalvojumi, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus, arī šogad apbalvojumu pasniegšana notiks vairākas dienas - no 17. līdz 20.maijam un apbalvojumi tiks pasniegti dežūrmaiņu laikā, tādējādi arī šajā saspringtajā laikā godinot tos cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu VUGD un Latvijas attīstībā, izrādījuši drosmi un priekšzīmīgi pildījuši dienesta pienākumus.

Apbalvojumi piešķirti:

Ar Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi „Par pašaizliedzību” apbalvots Aizkraukles daļas vada komandiera vietnieks Kaspars Inķēns un Pļaviņu novada iedzīvotājs Salvis Spulis.

2021.gada 18.janvārī VUGD Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas vada komandiera vietnieks Kaspars Inķēns, kas tajā brīdī atradās atvaļinājumā, un Salvis Spulis, pamanot, ka Krustpils novadā no dzīvojamās mājas nāk dūmi, nekavējoties steidzās palīgā. No verandas puses viņi sadzirdēja cilvēka gārgšanu, tādēļ rāpus devās iekšā spēcīgi sadūmotajā mājā. Rāpojot dziļāk iekšā ēkā, K.Inķēns un S.Spulis sataustīja cilvēku, satvēra viņu aiz drēbēm un pa grīdu izvilka svaigā gaisā uz lieveņa.

Pateicoties K.Inķēna un S.Spuļa pareizai, pašaizliedzīgai un drosmīgai rīcībai tika izglābta cilvēka dzīvība. Turklāt K.Inķēns pierādīja, ka arī ārpus dienesta pienākumu izpildes VUGD amatpersona jebkurā brīdī ir gatava steigties palīgā tiem, kas nonākuši nelaimē.

Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba „Goda zīmi” apbalvots Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis.

Ar Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīmi” apbalvots Tukuma daļas komandiera vietnieks Ričards Danelis.

Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots Iecavas posteņa vada komandiera vietnieks Arnolds Usāns.

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību apbalvots Dobeles daļas vada komandiera vietnieks Vladimirs Ņepritvorjonnijs un Zemgales reģiona brigādes vecākā speciāliste Dace Bogdanova.

Speciālā dienesta pakāpe „kapteinis” pirms termiņa piešķirta Zemgales reģiona brigādes operatīvajam dežurantam Kasparam Šaumanim.

Ar VUGD II pakāpes apbalvojuma zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu” apbalvota Zemgales reģiona zvanu centra inspektore dežurante Gunita Vīlipa.

Ar VUGD III pakāpes apbalvojuma zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu” apbalvoti:

Jēkabpils daļas vada komandieris Artūrs Dārziņš;

Zemgales reģiona zvanu centra dispečere Ilze Egle;

Bauskas daļas Iecavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) Uģis Jaunzems;

Bauskas daļas Vecumnieku posteņa vada komandiera vietnieks Didzis Petunovs;

Zemgales reģiona zvanu centra dispečere Egita Steprane;

Tukuma daļas vada komandiera vietnieks Andris Zorenbergs.

Ar VUGD “Goda rakstu” apbalvoti:

Zemgales reģiona zvanu centra priekšniece Kira Banziņa;

Jelgavas daļas ugunsdzēsējs glābējs Ingus Brands;

Tukuma daļas komandieris Viesturs Driķis;

Dobeles daļas vada komandiera vietnieks Aigars Mackevičs;

Bauskas daļas vada komandiera vietnieks Māris Mincenbergs;

Bauskas daļas Iecavas posteņa vada komandiera vietnieks Andris Purviņš;

Dobeles daļas vada komandieris Klāvs Segliņš;

Bauskas daļas Iecavas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) Artūrs Sinkēvičs;

Jēkabpils daļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītāju) Pēteri Žikovs.

VUGD “Pateicība” izteikta:

Kandavas posteņa vada komandiera vietniekam Modrim Arbidānam;

Dobeles daļas Auces posteņa vada komandiera vietniekam Egijam Baham;

Jēkabpils daļas ugunsdzēsējam glābējam Agrim Balodim;

Dobeles daļas Auces posteņa vada komandiera vietniekam Jānim Bluķim;

Tukuma daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Jānim Blumbergam;

Jēkabpils daļas Viesītes posteņa komandierim Mikam Bondaram;

Tukuma daļas Kandavas posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Guntaram Grosbārdim;

Aizkraukles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Jānim Kļaviņam;

Bauskas daļas Vecumnieku posteņa vada komandiera vietniekam Arvīdam Ķīlim;

Aizkraukles daļas vada komandiera vietniekam Raitim Lavrinaitim;

Jēkabpils daļas ugunsdzēsējam glābējam Aigaram Miglānam;

Jēkabpils daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Edgaram Priediņam;

Dobeles daļas vada komandierim Jānim Rasmanim;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Ruslanam Tillerim;

Dobeles daļas vada komandiera vietniekam Edgaram Veidemanim;

Aizkraukles daļas ugunsdzēsējam glābējam Zigmāram Vērdiņam.

Par drosmīgu un varonīgu rīcību glābjot cilvēka dzīvību 2021.gada 11.janvārī Iecavas novadā, VUGD “Pateicība” izteikta Iecavas novada iedzīvotājam Mihailam Naumenko.

2021. gada 11.janvāra vakarā M.Naumenko vienstāva daudzdzīvokļu mājā sajuta dūmus. Piezvanījis uz 112, viņš gāja skatīties sadūmojuma iemeslu. Konstatējot, ka sadūmojums nāk no kaimiņa dzīvokļa, viņš paraustīja rokturi un, secinot, ka durvis nav aizslēgtas, gāja iekšā. Ieraugot, ka telpā ir spēcīgs sadūmojums, bet kaimiņš atrodas gultā, kas novietota blakus krāsnij, viņš vispirms kaimiņu izvilka no dzīvokļa svaigā gaisā un pēc tam nodzēsa no krāsns izkritušās, degošās malkas pagales. Lai mazinātu sadūmojumu, M.Naumenko atvēra dzīvokļa logus un durvis.

Kārtējā speciālā dienesta pakāpe “virsseržants” pirms termiņa piešķirta Dobeles daļas vada komandiera vietniekam Rolandam Graudiņam un Tukuma daļas vada komandiera vietniekam Jānim Riekstiņam.

13. VUGD Zemgales reģiona brigades “Pateicība” izteikta:

Bauskas daļas inspektoram Mārtiņam Ideram-Bankovam;

Aizkraukles daļas vada komandierim Dainim Ozoliņam;

Aizkraukles daļas vada komandierim Mārim Zvaigznem;

Aizkraukles daļas vada komandierim Guntim Džeriņam;

Bauskas daļas vada komandierim Eduardam Lindem;

Jelgavas daļas Kalnciema posteņa vada komandiera vietniekam Dmitrijam Koržeņevskim;

Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa vada komandiera vietniekam Arvim Stučkam;

Bauskas daļas vada komandiera vietniekam Aivaram Andreikam;

Dobeles daļas vada komandiera vietniekam Ģirtam Strūvem;

Dobeles daļas Auces posteņa vada komandiera vietniekam Zigmāram Mežulim;

Tukuma daļas Kandavas posteņa vada komandiera vietniekam Edgaram Mednim;

Tukuma daļas ugunsdzēsējam glābējam Artūram Avguļam;

Bauskas daļas Iecavas posteņa ugunsdzēsējam glābējam Mārim Rāzmanim;

Jelgavas daļas ugunsdzēsējam glābējam Kirilam Makarskim;

Jelgavas daļas ugunsdzēsējam glābējam Nikam Viļumam;

Jelgavas daļas ugunsdzēsējam glābējam Aleksandram Baimuhametovam;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam Ilvaram Ikauniekam;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam Kārlim Krauzem;

Tukuma daļas Kandavas posteņa ugunsdzēsējam glābējam Mārtiņam Kuršinskim;

Tukuma daļas Kandavas posteņa ugunsdzēsējam glābējam Artūram Panteleiko;

Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa ugunsdzēsējam glābējam Raivo Freimanim;

Jelgavas daļas Kalnciema posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Ivaram Soldānam;

Jelgavas daļas Kalnciema posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Jurijam Bogdanovam;

Jēkabpils daļas Viesītes posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Mairim Šimēnam;

Aizkraukles daļas Pļaviņu posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Marekam Līcītim;

Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Rinaldam Mažeikam;

Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Artūram Taubem;

Bauskas daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Gatim Mediņam;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Dzintaram Audzēvičam;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Valdim Bilkštim;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Mārim Menskam;

Dobeles daļas ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Ansim Smiltniekam;

Dobeles daļas Auces posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam) Aigaram Valukevicam.

Par veiksmīgu sadarbību un atbalsta sniegšanu VUGD Zemgales reģiona brigādei VUGD Zemgales reģiona brigādes “Pateicība” izteikta SIA “Dobeles ūdens” Tehniskās daļas vadītājam Jānim Jaktim.

Par atbalsta sniegšanu VUGD ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā VUGD Zemgales reģiona brigādes “Pateicība” izteikta Jelgavas novada iedzīvotājiem Sandim Raitam un Gunāram Raitam.

VUGD ar lepnumu un gandarījumu sveic visus apbalvotos – paldies par darbu un ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā!

Foto: VUGD