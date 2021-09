Pasta salā Jelgavā stādīs Laimes koku parku

Sestdien, 18.septembrī, Jelgavā notiks Pasaules talkas centrālais notikums Latvijā - Pasta salā sāks veidot Laimes koku parku, kurā tiks iestādīti seši ozoli un seši pīlādži. Šos divpadsmit kokus stādīs Jelgavas pilsētas vadība, Tokijas olimpisko spēļu dalībnieki, zemessardzes un jauniešu organizāciju pārstāvji, Pasaules talkas organizatori Latvijā, kā arī citu jomu pārstāvji. Pasaules talka notiek, apvienojoties cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Savukārt jelgavnieki aicināti sakopt savu apkārtni un stādīt kokus savās piemājas teritorijās, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pasta salā iepriekš talku laikā jau ir iestādīti ap divdesmit dažādu škirņu koki. Laimes parkā sākotnēji tiks iestādīti pieci sarkanie ozoli, kurus Jelgavas pilsēta ieguva Lielās talkas organizētajā konkursā. Vēl tiks stādīti seši miltu pīlādži un ozols, ko Valsts prezidents Egils Levits iedēstīt uzticējis Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītājai Agnijai Jansonei, kuras dzimtā pilsēta ir Jelgava.

Akcijas "Laimes koki" mērķi ir stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu, kā arī veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Jelgava mērķtiecīgi strādā, lai pilsēta kļūtu arvien zaļāka. Enerģijas patēriņš no 2005. līdz 2018. gadam pilsētā audzis par deviņiem procentiem, bet veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā CO 2 izmešu apjoms samazinājies par 28 procentiem. Šobrīd 97 procenti no saražotās elektroenerģijas tiek ražota zaļi, izmantojot galvenokārt šķeldu. Ieviešot LED gaismekļus, videi draudzīgāks kļuvis arī publiskais apgaismojums, un pilsētā ir uzstādīti 3468 LED gaismekļi.

Jelgavas autobusu parka četri elektroautobusi jau oktobrī uzsāks pasažieru pārvadāšanu visos pilsētas maršrutos. Galvenais ieguvums eletroautobusu ekspluatācijā ir CO 2 izmešu samazinājums, apliecinot Jelgavas virzību uz videi draudzīgu un zaļu pilsētu. Jelgavas autobusu parks turpina izpēti par zaļās enerģijas – ūdeņraža – izmantošanu pilsētas sabiedriskajam transportam.

Jelgavā būtiski ir saglabāt te esošās dabas vērtības, kas ir būtisks iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanas resurss. 19 procentus no pilsētas teritorijas aizņem meži, 11 procentus – pļavas, pilsētā ir 11 parki un skvēri un Jelgava var lepoties ar 41 dižkoku. Pilsētā ir divas salas – Pasta sala un Pils sala, kurā mīt vairāk nekā 80 savvaļas zirgu. Jelgavai cauri tek piecas upes, un pašā pilsētas centrā ir divas pludmales. Attīstot pilsētas infrastruktūru, ir izveidoti veloceliņi 36 kilometru kopgarumā, 17 bērnu rotaļu laukumi, pilsētvidē pieejami septiņi āra trenažieru laukumi.

Pasākums notiks zaļajā jeb drošajā līmeni – tajā piedalīsies tikai personas ar digitālo Covid-19 sertifikātu, kurš apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu.

Foto: Jelgava.lv