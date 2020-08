Jaunizveidotajā pieturas vietā "Tējas namiņš" pie ieejas Pasta salā 14. augustā svinīgi atklāts bezpilota elektrobuss, kas turpmāk divu nedēļu garumā kursēs līdz salas peldvietai un atpakaļ, un bez maksas ir pieejams ikvienam. Atklāšanas pasākumā piedalījās un pirmo braucienu veica arī Jelgavas pilsētas pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona, Satiksmes ministrijas un Eiropas parlamenta pārstāvji, un projekta partneri no Somijas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Atklāšanas pasākumā ar bezpilota autobusu iepazīstināja tā programmētājs uzņēmuma "Applied Autonomy" pārstāvis Džonijs Haugens, kurš pastāstīja, ka, lai arī divu nedēļu izmēģinājuma periodā Jelgavā transportlīdzeklis kursēs ar operatoru, to patiesībā vada dators. Autobusa maršruts ir ieprogrammēts un no tā nevar novirzīties, bet apstāties un ieraudzīt šķēršļus ceļā ļauj lāzera sensori. Kā atklāj Dž.Haugens, izmēģinājumu, kādi turpmākās divas nedēļas tiks aizvadīts Jelgavā, galvenais mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar videi draudzīgo transportlīdzekli. Savukārt reālais šāda bezpilota autobusa pielietojums, ir tā integrācija pilsētu satiksmē, nodrošinot sabiedriskā transporta kustību vietās, kur lieli autobusi izbraukt nevar. Iepriekšējie projekti ir pierādījuši līdzīgu transportlīdzekļu potenciālu satiksmē Skandināvijas lielajās pilsētās un Rietumeiropā.

Lai bezpilota elektrobuss kļūtu par ikdienu arī Latvijā, svarīga ir infrastruktūra un izmaiņas likumdošanā, uzsvēra vairāki no atklāšanas pasākuma dalībniekiem, tostarp Satiksmes ministrijas (SM) Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns. "Kaimiņvalstīs šādus projektus sāka galvaspilsētas, tāpēc jāizsaka atzinību Jelgavai par uzdrīkstēšanos būt pirmajiem Latvijā, izmēģinot šādu transportlīdzekli. Jelgavnieki būs pirmie, kas mācīsies sadzīvot ar šāda bezpilota transporta kustību pilsētvidē, un tas ir sākums, lai nākotnē līdzīgus testus varētu veikt ne tikai slēgtās teritorijās, bet reālās ikdienas situācijās," tā SM pārstāvis.

Arī projekta īstenotāju Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis uzsvēra, ka zemgaliešiem ir pamats lepoties būt pirmajiem Latvijā, kas risina mobilitātes un videi draudzīga transporta jautājumus praktiski: "Saprotams, ka bezpilota transportlīdzekļi kļūs par arvien lielāku mūsu ikdienas daļu, bet nav skaidrs, cik drīz. Lielā mērā tas atkarīgs no mums pašiem – cik gatavi būsim šādām inovācijām, kā pielāgosim normatīvos aktus un vai bizness būs gatavs piedāvāt šādus ražojumus un pakalpojumus, lai nodrošinātu mums ērtāku un videi draudzīgāku pārvietošanos."

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pirms bezpilota autobusa pirmā brauciena uzsvēra, ka ar šo izmēģinājumu Jelgava atkal kļūst par pirmo pilsētu Latvijā jaunu inovāciju ieviešanā: "Mēs sajūtam gan lepnumu, gan atbildību. Jelgavā domā par enerģētikas jautājumiem un tiecamies, lai jau drīz pa pilsētu pārvietotos elektroautobusi. Nupat noslēdzies desmit gadu periods, kura laikā tiecāmies samazināt CO 2 izmešus pilsētā par 20 procentiem. Nu redzam, ka to apjoms samazinājies par 28 procentiem. Arī šī bezpilota autobusa ienākšana pilsētā ir ieskats mūsu rītdienā un tajā, kas mūs gaida tālāk." Pēc svinīgajām uzrunām projekta pārstāvji pirmie izmēģināja elektrobusu, braucienu no pieturas "Tējas namiņš" līdz pieturai "Peldvieta" un atpakaļ veicot aptuveni 6 minūtēs. Līdz ar bezpilota autobusa atklāšanu, sākušies tā ikdienas braucieni, un tas ir pieejams ikvienam jelgavniekam un pilsētas viesim.

Pasažieri brauciena laikā aicināti ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, nepieciešamības gadījumā lietot mutes un deguna aizsegu un iespēju robežās autobusu izmantot cilvēkiem no vienas mājsaimniecības. Autobusā regulāri tiks veikta arī dezinfekcija.

Bezpilota autobusa plānotais kursēšanas grafiks Pasta salā*

14. augustā no pulksten 12 līdz 20

15. augustā no pulksten 11 līdz 20

16. augustā no pulksten 11 līdz 20

19. augustā no pulksten 11 līdz 20

20. augustā no pulksten 10 līdz 15

21. augustā no pulksten 11 līdz 20

22. augustā no pulksten 10 līdz 15

23. augustā no pulksten 11 līdz 20

24. augustā no pulksten 11 līdz 20

25. augustā no pulksten 11 līdz 20

26. augustā no pulksten 11 līdz 20

27. augustā no pulksten 10 līdz 15

* 17. un 18. augustā bezpilota autobuss nekursēs; tam tiks veikta tehniskā apkope – servera un programmatūras atjaunināšana.

Projekts "Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu" tiek īstenots no 2017. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim, un tā kopējais budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus eiro līdzfinansē "Interreg" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība