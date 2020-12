Pasta sūtījumiem no Lielbritānijas būs tādi paši atmuitošanas noteikumi kā no citām trešajām valstīm

Beidzoties Lielbritānijas izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), no nākamā gada 1.janvāra "Latvijas pastā" saņemto sūtījumu atmuitošana būs iespējama divos veidos - pašam saņēmējam veicot šo procesu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai izmantojot "Latvijas pasta" muitas brokera pakalpojumus, līdz ar to noteikumi būs tādi paši kā sūtījumiem no citām trešajām valstīm, pavēstīja "Latvijas pasta" pārstāve Gundega Vārpa.

Informāciju par to, ka no Lielbritānijas saņemto sūtījumu ir nepieciešams atmuitot, klients saņems aicinājumā no "Latvijas pasta", kas tiks piegādāts kā mobilā īsziņa vai drukātas formas informācija pastkastītē. Aicinājumā būs norādīts, ka "Latvijas pastā" saņemts konkrētajam klientam adresēts atmuitojams sūtījums. Ja sūtījums nebūs atmuitojams, klientam tiks piegādāts aicinājums saņemt sūtījumu bez papildu informācijas par nepieciešamu atmuitošanu un bez specifiskiem muitas numuriem.

Saņemot aicinājumu par atmuitojama sūtījuma saņemšanu, klients var izvēlēties pats veikt atmuitošanu vai izmantot "Latvijas pasta" muitas brokera pakalpojumus. Ja klients pats izvēlas atmuitot sūtījumu, ir jāpieslēdzas VID EDS, jāaizpilda un jāiesniedz vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Šajā gadījumā nodokļu apmaksa notiek, no EDS tieši pieslēdzoties portālam "www.latvija.lv".

Pirms deklarācijas aizpildīšanas klientam jānoskaidro atmuitošanai nepieciešamā informācija par saņemto sūtījumu, tostarp pasta sūtījuma numurs, muitojama sūtījuma specifiskais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs, PUD kārtas numurs un sūtījuma svars jau būs norādīts "Latvijas pasta" piegādātajā aicinājumā, kā arī sūtījuma vērtība.

Pēc deklarācijas aizpildīšanas un nodokļu nomaksas klients var doties uz "Latvijas pastu" pēc sūtījuma.

Savukārt, izvēloties "Latvijas pasta" muitas brokera pakalpojumus, klientam sākotnēji nav jādodas uz pasta nodaļu. Šādos gadījumos iespējams jau uzreiz uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv nosūtīt ar sūtījumu saistītos dokumentus - pirkuma orderi, maksājuma uzdevumu, sūtījuma numuru, pilnvaru, ar ko "Latvijas pasts" tiek pilnvarots veikt nepieciešamās muitas formalitātes. Arī sūtījuma vērtību dāvanas gadījumā noskaidros brokeri, bet nepieciešamības gadījumā sazināsies ar klientu informācijas papildināšanai vai precizēšanai.

Pēc atmuitošanas procedūru veikšanas "Latvijas pasta" muitas brokeri uz klienta norādīto e-pasta adresi nosūtīs informāciju par atmuitošanas procesa beigām un kopējo klientam maksājamo nodokļu un pakalpojuma maksu. Klientam pēc šīs informācijas saņemšanas jādodas uz pasta nodaļu, kur jāuzrāda pilnvaras oriģināls, jāsamaksā nodokļi un pakalpojuma maksa un uzreiz var saņemt sūtījumu.

"Latvijas pasta" muitas brokera pakalpojums viena sūtījuma atmuitošanai fiziskām personām maksā 3,5 eiro.

Sūtījumiem ar vērtību līdz 22 eiro netiks piemērots ne muitas nodoklis, ne pievienotās vērtības nodoklis (PVN), tātad atmuitošanas procedūras nebūs nepieciešamas. Komerciāliem sūtījumiem, piemēram, interneta veikalā iegādātām precēm, ar vērtību no 22,01 līdz 150 eiro tiks piemērots PVN, bet virs 150 eiro - gan PVN, gan muitas nodoklis.

Savukārt nekomerciāliem sūtījumiem - dāvanām vai precēm, ko viena fiziska persona sūta citai fiziskai personai - ar vērtību no 22,01 līdz 45 eiro ne muitas nodoklis, ne PVN netiks piemērots, bet uz sūtījumiem no 45,01 līdz 150 eiro un vairāk tiks attiecināts gan PVN, gan muitas nodoklis.

Analogas izmaiņas gaidāmas arī eksprespasta jeb "Express Mail Service" sūtījumiem uz un no Lielbritānijas. Visos gadījumos, nosūtot jebkāda veida sūtījumus uz Lielbritāniju un citām valstīm vai teritorijām ārpus ES, atbilstoši Pasaules pasta savienības prasībām no 2021.gada 1.janvāra sūtītājam būs jānorāda maksimāli detalizēta informācija par sūtījuma saturu, saņēmēju, vērtību, svaru, izcelsmes valsti. Neprecīza vai nepilnīga informācija var paildzināt šāda sūtījuma piegādes laiku.

Jau vēstīts, ka Lielbritānijas oficiālā izstāšanās no Eiropas Savienības sākās 2020.gada 31.janvārī ar pārejas periodu līdz gada beigām - 31.decembrim.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", "Latvijas pasts" pērn strādāja ar 96,168 miljonu eiro apgrozījumu un 1,49 miljonu eiro peļņu.

Foto: no arhīva