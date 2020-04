Pašvaldību investīciju projektiem novirza 150 miljonus eiro

Ceturtdien valdība ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu palielināt pašvaldību aizņēmuma limitu par 150 miljoniem eiro, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās negatīvās ekonomiskās sekas.

Ar šo lēmumu tiek palielināts pašvaldību 2020.gada aizņēmumu limits par 150 miljoniem eiro, lai varētu veikt ieguldījumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos augstas gatavības projektos ar tautsaimniecības nozīmi, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieteiktajos investīciju projektos.

Šajos projektos, ar atbildīgās ministrijas saskaņojumu, varēs pārskatīt projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu plānojumu, palielinot attiecināmo izmaksu apmēru.

VARAM līdz 12.maijam izstrādās grozījumus normatīvajos aktos, kuri noteiks kritērijus un kārtību, kā pašvaldības varēs pieteikt savus investīciju projektus un pretendēt uz iespējām saņemt Valsts budžeta aizdevumu.

Vienlaikus būs nepieciešams VARAM pozitīvs atzinums par šo projektu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novadu attīstībai.

Papildu finansējums tiks piešķirts no aizdevuma, kas saņemts no Ziemeļu Investīciju bankas (ZIB). Pašvaldības aizņēmu projektu realizēšanai varēs saņemt no Valsts kases ar izdevīgiem nosacījumiem.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 13.marta līdz 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne aizliegumu un ierobežojumu, kas atstāj negatīvu ietekmi uz daudzām uzņēmējdarbības nozarēm. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, valdība un Saeima lēmusi par dažādām atbalsta formām uzņēmējiem un krīzes dēļ bez darba un ienākumiem palikušajiem cilvēkiem.

