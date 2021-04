Pavļuts: Jau šobrīd vakcinējamo pedagogu vidū ir kopumā 52 392 personas

No šodienas vakcīna pret Covid-19 pienākas 52 392 pedagogiem, savukārt no 3.maija varētu sākt potēt atlikušos 23 924 pedagogus, žurnālistiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

No šodienas visā valstī vakcinē bērnudārzu, speciālo skolu, 1.-6.klašu un 50 drošo pašvaldību vispārizglītojošo skolu skolotājus. Vienlaikus aptuveni 15 000 pedagogu šobrīd ir pieteikušies pa tālruni 8989 vai "manavakcina.lv". No tiem, kuri pieteikušies paši, 11 529 saskan ar atsūtītajiem sarakstiem no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kas nozīmē, ka jau tagad šos izglītības iestāžu darbiniekus varēs pakāpeniski virzīt vakcinācijai. Turklāt vakcinējamo pedagogu saraksti tiks atjaunoti ik nedēļu.

"Lai arī turpinās jau iepriekš atvērto prioritāro grupu vakcinācija, izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija ir ļoti būtisks brīdis, jo vakcinācijas uzsākšana palīdzēs pasargāt pedagogus un iestāžu darbiniekus no vīrusa negatīvās ietekmes," sacīja Pavļuts.

Plānots, ka IZM sūtīs Nacionālajam veselības dienestam (NVD) sarakstu ar visām personām, kuras atbilst prioritārajai grupai, un šie saraksti tiks salīdzināti ar pieteikumiem, kas saņemti "manavakcina.lv" un pa tālruni 8989. Tālāk personas tiks sadalītas pa vakcinācijas iestādēm un varēs gaidīt uzaicinājumu.

Savukārt no aprīļa beigām plānots sākt kolektīvo vakcināciju. Lai to nodrošinātu, izglītības iestādes veidos sarakstus ar vakcinējamiem pedagogiem, bet pēc tam šos sarakstus nosūtīs vakcinētājiem, kuri tiks publicēti NVD mājaslapā. Vakcinētāji vienosies ar izglītības iestādi par konkrēto datumu, organizējot izbraukuma vakcināciju. Minimālais kolektīvā pieteikuma personu skaits ir 25.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) atzīmēja, ka "pedagogu vakcinācija ir būtisks solis, lai mēs kopā pārvarētu šo pandēmiju, un visbeidzot atsāktu mācības klātienē". "Šī vakcinācija veicinās arī interešu izglītības, nometņu un, iespējams, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu vasarā, protams, citā, neierastā formātā," sacīja ministre.

Vaicāts par vakcīnu izvēles iespēju, Pavļuts sacīja, ka tas notiktu tikai gadījumā, ja kādā konkrētā vakcinēšanas punktā būtu pieejamas vairākas vakcīnas. Tādā gadījumā konkrēto vakcīnu pacients izvēlēsies kopā ar ārstniecības personu, tomēr iespēja izvēlēties jau iepriekš, kādu vakcīnu izmantot, netiks nodrošināta, skaidroja Pavļuts.

Jau ziņots, ka, analizējot pedagogu gatavību vakcinēties un salīdzinot datus janvāra sākumā un martā, secināts, ka Latvijā 83% aptaujāto skolu un pirmsskolu pieaudzis to pedagogu skaits, kuri ir gatavi vakcinēties, liecina Neatkarīgās izglītības biedrības apkopotie dati. Biedrība norādīja, ka ir virkne skolu, kurās vakcinēties gatavo skolotāju skaits ir divkāršojies un trīskāršojies.

Piektdien seminārā par pedagogu vakcināciju Veselības ministrijas Vakcinācijas procesa koordinācijas speciāliste Dita Čudare stāstīja, ka šobrīd vakcinācijai pret Covid-19 pieteikušies apmēram 14 000 pedagogu un skolu darbinieku. Vispārējās izglītības iestādēs kopumā strādā 25 121 skolotājs un 13 852 tehniskie darbinieki.

Foto: no arhīva