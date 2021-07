Līdz šim valdībā ir bijušas diskusijas vakcīnu pret Covid-19 noteikt kā obligātu priekšnosacījumu tikai strādāšanai atsevišķām profesionālajām grupām, taču nebūtu īsti pareizi arī skolēniem prasīt obligāti potēties pret Covid-19 vien tāpēc, ka šāda prasība ir izvirzīta pedagogiem, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Šādi ministrs raugās uz atsevišķu izglītības nozarē strādājošo paustajiem aicinājumiem prasību vakcinēties pret Covid-19 attiecināt ne tikai uz skolās strādājošajiem, bet arī uz izglītojamajiem, kuri no rudens ikdienā nonāks tiešā saskarē ar skolotājiem un kuriem vecums pieļauj vakcinēšanos pret Covid-19.

Pavļuts atzina, ka, visticamāk, jau oktobrī Eiropas Zāļu aģentūra būs izvērtējusi visus pieejamos datus, lai varētu ļaut vakcinēt pret Covid-19 arī bērnus no piecu gadu vecuma, līdz ar to visi skolas vecuma bērni potenciāli varēs tikt potēti pret šo slimību. Viņš arī pievienojas izglītības un zinātnes ministres paustajam, ka skolu darbs klātienē ir kritiski svarīgs, un atzina, ka, no šāda skatupunkta raugoties, ir ļoti būtiski, lai pasargāti no slimības izraisītām smagām sekām būtu visi, kuri nonāk savstarpējā kontaktā.

"Tajā pašā laikā mēs šobrīd, šajā stadijā Latvijā esam runājuši par pienākumu vakcinēties profesionālajām grupām. Mēs neesam runājuši, un nav bijušas tādas diskusijas, ka jāvakcinējas būtu iedzīvotājiem. Tā tiešām būtu obligātā vakcinācija, un ar šādu priekšlikumu mēs neesam nākuši klajā," skaidroja politiķis.

Viņš pauda, ka psiholoģiski īsti nav pieņemams arguments "ja jūs gribat lai skolotāji vakcinējas, tad arī skolēni jāvakcinē". "Es īsti šādu pieeju neatbalstu. Man liekas svarīgi, ka šo atbildību šajā gadījumā izvēlas pieaugušais, rādot arī piemēru, ka profesionālās grupas, augsti izglītoti cilvēki - mediķi, sociālie darbinieki, pedagogi -, kuri ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu riska grupām, vakcinējas. Valsts un privātais sektors kā darba devējs šādus darba izpildes pienākumus var uzstādīt, un tas acīmredzot ir arī likumīgi, tā Tieslietu ministrija ir uzskatījusi," norādīja Pavļuts.

Viņš atgādināja, ka darba devēji gan Latvijā, gan citviet pasaulē vienmēr ir uzstādījuši kādus nosacījumus, kuriem jāatbilst nodarbinātajiem, lai varētu strādāt. Šādi priekšnosacījumi varot būt, piemēram, obligātā veselības pārbaude, plaušu rentgens vai vakcinēšanās pret slimībām. "Nav jau pirmā reize Latvijas vēsturē, kad (..) tiek izvirzīti kaut kādi nosacījumi, lai darītu to vai citu lietu," rezumēja veselības ministrs.

Kā ziņots, valdība iepriekš vienojās, ka darba devējam būs tiesības atbrīvot no amata darbinieku, kurš līdz 15.septembrim nebūs ieguvis Covid-19 sertifikātu. Tāpat ministri vienojās, ka vakcinēšanās būs obligāta ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs strādājošajiem. Par šādām izmaiņām likumā vēl būs jālemj Saeimai.

