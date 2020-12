Skolnieciņš no svētupes

Ar ašiem soļiem tuvojas 2021. gads. 2021. gads ir baltā, metāliskā Vērša gads. Baltais, metāliskais Vērsis ir spēka, izturības, strādīguma un pacietības simbols. Vērsis ir ļoti labestīgs un pretimnākošs katram no mums, kas viņam tic. Ticot Vērša spēkam, zvaigznes 2021. gadā kļūs mums īpaši labvēlīgas. Lai nākamais gads nestu mums tikai vēlamās un pozitīvās pārmaiņas, uz svētku galda skaistā šķīvītī iedegsim baltu sveci par godu nākamā gada saimniekam – Vērsim. Taču būsim piesardzīgi ar atklātu uguni, dedzinot svecītes. Ievērosim visus ugunsdrošības noteikumus, neatstāsim degošas svecītes bez uzraudzības! Lūgsim balto, metālisko Vērsi, lai nākamais gads mums būtu veiksmīgāks par iepriekšējo. Atstāsim visas savas ķibeles, nelaimes un raizes pagātnē. Neturēsim savā sirdī naidu un aizvainojumu. Atbrīvosimies no negatīvajām enerģijām. Sāksim nākamo gadu ar jaunām enerģijām. Ļausimies Vērša gada svētībai. Ielaidīsi savā dzīvē prieku, saticību, apņēmību un veiksmi! Lai zvaigznes mūs svētī! Lai Vērša gads top svētīgs katram no mums!

