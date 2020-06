Pēc ārkārtējās situācijas Covid-19 testēšana netiks pārtraukta un līdz 30.jūnijam valsts apmaksātus testus varēs veikt ikviens

Beidzoties ārkārtējai situācijai, līdz gada beigām tiks nodrošināta Covid-19 testēšana, tostarp nosakot, ka no 10. līdz 30.jūnijam valsts apmaksātu testu var saņemt ikviens pat bez saslimšanas simptomiem, paredz otrdienas valdības sēdē atbalstītie noteikumu grozījumi.

Kā informēja Veselības ministrijas komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne, tāpat kā līdz šim plašs personu loks varēs saņemt valsts apmaksātu Covid-19 testus līdz pat gada beigām ierastajā kārtībā.

Lai pieteiktos Covid-19 analīžu veikšanai ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, bet sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12.

Šāds lēmums pieņemts, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām, mazinoties ierobežojumiem, sabiedrībā būtu plaša testēšana, kas ļautu savlaicīgi atklāt iespējamu slimības uzliesmojumu.

Ja cilvēkam nav saslimšanas simptomu, uz paraugu ņemšanas punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai, lietojot masku, ar sabiedrisko transportu. Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, Veselības ministrija tomēr iesaka vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt uz Covid-19 testu.

Tāpat nodrošināt attālinātās konsultācijas un nostiprinātu citas prasības, šodien, 9.jūnijā, valdība Ministru kabineta noteikumos nostiprināja atbilstošas normas, kas pagaidām būs spēkā līdz šā gada beigām.

Valsts arī turpmāk apmaksās ar Covid-19 ārstēšanu saistītos izdevumus, tostarp pacientu pārvešanu, pavadīto laiku slimnīcā un ārstēšanu.

Tāpat tiek noteiktas situācijas, kurās tiks apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes. Valsts apmaksās ģimenes ārsta vizīti pacienta mājās, ja pacientam ir hroniskas slimības saasinājums, bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uz izsaukumu nebūs devies, jo situācija nav bijusi dzīvību apdraudoša.

Balstoties uz to, ka prakse ārstniecības personām sniegt attālinātās konsultācijas pacientiem ārkārtējās situācijas laikā bijusi efektīva, lemts turpināt iesākto. Arī turpmāk ārsts varēs izvērtēt, vai attālinātā konsultācija ir iespējama vai nepieciešams novērtēt pacienta veselības stāvokli klātienē. Pacientam par attālināto konsultāciju nebūs jāmaksā.

Valdība arī lēma par risinājumu, ja ārkārtējās situācijas laikā bija paredzēts saņemt valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu bērniem īsi pirms 18 gadu sasniegšanas, bet pakalpojumus tika atteikts un šobrīd bērns jau sasniedzis pilngadību. Ja šajā laikā bija konkrēts pieraksts, kas tika atteikts, valsts apmaksātu pakalpojumu šīs personas var saņemt vēl līdz 31.augustam.

Līdzīgs princips ir attiecībā pret valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu, jo sievietēm, kuras vēlas saņemt šo pakalpojumu, ir noteikts vecuma ierobežojumus. Ja ārkārtējās situācijas laikā tika atteikts, lai gan bija pienākusi rinda un tagad vairs neatbilst vecums, šo pakalpojumu tomēr varēs saņemt, uzsākot medicīniskās apaugļošanas procesu līdz augusta beigām.

Šādas izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

