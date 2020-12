cilvēks

Negāju veikalos, jo vajadzīgo svētkiem nopirku jau otrdien un trešdien, kad jau bija zināms, ka nākošnedēļ ar nepārtikas preču iepirkšanu būs sarežģītāk vismaz 3 nedēļas. Bet pastaigājoties pa pilsētu bij prieks redzēt, ka Jelgavā, atšķirībā no Rīgas tautieši ievēro ierobežojumus, kopumā ir pieklājīgi, nedrūzmējas un izprot epidemioloģisko situāciju. Jā, diemžēl redzot to, kas notiek Rīgā un paredzot, kas vēl notiks līdz svētkiem, nonāku pie secinājuma, ka apmēram 28 - 30 decembrī tiks pieņemti nopietnāki pārvietošanās ierobežojumi un iespējams, pat tiks izsludināta komandatstunda. Vismaz uz mēnesi. Protams, ka tas būs nepieciešams, lai samazinātu inficēšanos un atslogotu veselības sistēmu. Tam ir arī savas labās puses. Tīrāka vide, cilvēki atpūtīsies, iespējams daudzi iemācīsies dzīvot ar mazākiem līdzekļiem kā līdz šim. Izturēsim un no šīs sērgas iziesim ar tīrāku galvu kā pirms pandēmijas.

pirms 3 stundām, 2020.12.18 07:43