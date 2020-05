“Aprīlī mājās logus mazgāt nebija vērts. Pēc pāris dienam tie atkal ir netīri,” teic Miezītes ceļa 38. mājas dzīvokļa īpašniece Kristīne Trauliņa. Viņa ir viena no aktīvākajām šīs ielas iedzīvotājām un par putekļaino ielu raizējusies nevienu vien sezonu.

Par putekļiem Miezītes ceļā vēstulē “Ziņām” sūdzējās arī vienpadsmit kaimiņu māju īpašnieki. Vēstulē minēts, ka, zvanot kādam atbildīgajam dienestam, saņemta atbilde: “Nav līdzekļu. Miezītes ceļš nav iekļauts to ielu sarakstā, kuras šogad atputekļos!” Tā sākas mūsu pavasaris jau vairākus pēdējos gadus,” raksta sūdzības iesniedzēji. Vēstulē tiek piebilsts, ka atbildīgo instanču pārstāvji saka, lai sūdzoties pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, tad kaut ko sāks darīt. “Un tā arī ir bijis – mēneša garumā zvanām, līdz mūs sadzird un līdzekļi atrodas!” secina jelgavnieki no Miezītes ceļa.

Foto: Eva Pričiņa