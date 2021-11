Pēc trīs nedēļas ilga saslimstības krituma Covid-19 izplatība Latvijā atkal nedaudz pieaug

Aizvadītajā nedēļā, no 22.novembra līdz 28.novembrim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 9%, savukārt stacionēto pacientu skaits samazinājies par 16%, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pirms tam trīs nedēļu periodā saslimstības līmenim bija tendence samazināties, taču aizvadītajā nedēļā tas atkal nedaudz pieaudzis.

Aizvadītās nedēļas dati liecina, ka vidēji dienā slimnīcās nonāk 76 cilvēki. Arī pacientu ar smagu slimības gaitu skaits pēdējās septiņās dienās samazinājās par 10%.

Par teju 1500 pieaudzis vidēji dienā veikto testu skaits - no 8465 līdz 9864, kā arī pieaudzis vidēji dienā atklātos inficēšanās gadījumu skaits no 825 līdz 900 jauniem gadījumiem.

No visiem veiktajiem testiem 22% jeb 14 849 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 78% jeb 54 199 testi - pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 7% jeb 471 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 93% jeb 6297 inficētie - pārējā sabiedrības daļā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā pieaudzis līdz 1,05. Nedēļu iepriekš tas bija 0,71, kas parāda infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā, pauda SPKC.

Pieaugums vērojams skolēnu vecuma grupā līdz 19 gadiem. Vienlaikus samazinājums saslimstības rādītājos vērojams visos Latvijas reģionos, tomēr augstāki saslimstības rādītāji saglabājas Vidzemē.

Vērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 3762 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 59,7% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2535 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 40,3% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto vai daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta divas reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atgādina, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Tikmēr Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā pieaudzis no 471,5 līdz 612,2. Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 749,2. Pirms nedēļas tas bija 1111,4. Igaunijā rādītājs samazinājies un aizvadītās nedēļas laikā nokritis no 1067,1 līdz 895,5, savukārt Lietuvas rādītājs no 1213,8 samazinājies līdz 1008,9.

SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19, jo vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Vienlaikus centrā uzsvēra, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram, nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem, jārūpējas par roku higiēnu, jāievēro pareiza sejas maskas lietošana, regulāra telpu vēdināšana , kā arī iespēju robežās darba pienākumus jāveic no mājām.

Foto: pixabay.com