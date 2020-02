Dpuse

Pareizs lēmums. Parādu Latvijai ir tik daudz, ka pieejamība ES fondiem ir jāsamazina un jāsāk runāt par to, piemēram, ka arī pensionāri maksā par to daļu, kuru ES komandētie saņem no Latvijas puses un kuru Latvija sedz arī par oensionāru nodokļiem. Zemgale ir zemkopju klēts, zemkopim viss sākas ar ES ESMU ES. Bet nu šoreiz, lai parādus Eiropas Savienībai likvidētu, tautai ir jāapvieno novadi.

pirms stundas, 2020.02.18 17:07