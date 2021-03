Pedagogi līdz 8. martam aicināti reģistrēties ikgadējai E-prasmju dienai ZRKAC, kas notiks tiešsaistē

15. martā no pulksten 9.30 līdz 14.15 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) tiešsaistē notiks ikgadējā "E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem", kas tiek rīkota sadarbībā ar izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Sākusies pedagogu reģistrācija – dalībai tiešsaistes pasākumā var pieteikties līdz 8. Martam, informē ZRKAC.

Pasākuma mērķis ir pedagogu digitālās kompetences pilnveide, lai ikviens spētu informācijas tehnoloģijas izmantot klātienes un attālinātajā mācību procesā. E-prasmju dienā pedagogi varēs iedvesmoties no kolēģu pieredzes tehnoloģiju izmantošanā mācībās, apgūt prasmes darbā ar dažādiem rīkiem un programmām. Tāpat dalībnieki varēs iepazīties ar izglītības un IT uzņēmumu piedāvātajiem produktiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas izmantojami no pirmsskolas līdz vidusskolai.

Pieteikties dalībai tiešsaistes pasākumā var līdz 8. marta pulksten 12, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās formu. Vairāk uzzināt par E-prasmju dienas norisēm un pieteikšanos var mājaslapā www.zrkac.lv/eprasmjudiena.

Foto: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs