Pēdējā diennaktī konstatēti trīs jauni Covid-19 gadījumi

Pagājušajā diennaktī, veicot 692 Covid-19 testus, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz šim Latvijā veikti 158 518 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem pozitīvi bijuši 0,71%.

Saskaņā ar 4.jūlijā publiskotajiem datiem, no Covid-19 līdz šim izveseļojušies 1000 cilvēki jeb 88,73% no visiem 1124 sasirgušajiem. Savukārt 30 Covid-19 slimnieki miruši, līdz ar to mirušo pacientu īpatsvars pret visiem saslimušajiem ir 2,66%.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēts neviens Covid-19 slimnieks. Patlaban stacionāros ārstējas pieci Covid-19 pacienti, no kuriem četri ir ar vidēji smagu, bet viens - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā no stacionāra izrakstīts 181 Covid-19 pacients, tostarp gan tādi, kuri atveseļojušies, gan tādi, kuri miruši, liecina NVD apkopotie dati.

Foto: no arhīva