Pēdējā diennaktī Latvijā reģistrēti 20 jauni Covid-19 gadījumi (papildināta)

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti trīs jauni Covid-19 pacienti. Kopumā patlaban stacionārā ārstējas 39 ar jauno koronavīrusu sasirguši cilvēki, no kuriem 33 pacienti ir ar vidēji smagu, bet seši pacienti - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem tikuši izrakstīti 79 Covid-19 pacienti.

Dati par mirušajiem Covid-19 pacientiem un cilvēkiem, kuri no šīs slimības izveseļojušies, pēdējās diennakts laikā nav mainījušies: kopumā līdz šim Latvijā miruši 12 Covid-19 pacienti, bet no slimības atveseļojušies 267 cilvēki jeb aptuveni trešdaļa fiksēto inficēto.

Savukārt "Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa aģentūru LETA informēja, ka uzņēmuma Covid-19 paraugu testēšanas jauda nākamajā nedēļā pieaugs līdz 1000 testiem diennaktī. Sekojot epidemiologu atzinumiem, ka plaša testēšana ir svarīga iedzīvotāju veselības rādītāju saglabāšanai, "Centrālā laboratorija" ir iegādājusies jaunas iekārtas.

SPKC dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav nākuši klāt jauni novadi, kuros būtu konstatēti saslimušie, tikmēr Rīgā jaunatklāto saslimušo skaits palielinājies par desmit cilvēkiem, bet Valmierā - par trim.

Līdz 23.aprīlim analīžu veikšanai "Centrālās laboratorija" bija paņēmusi 9071 paraugu, savā laboratorijā veikusi 6230 testus un pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) pasūtījumam pašlaik nodrošina testēšanas materiāla savākšanu 18 punktos visā Latvijā. Lapiņa stāstīja, ka ik dienu laboratorijas darbinieki dodas 100 līdz 150 mājas vizītēs, un katrā teltī dienas laikā var apkalpot līdz 100 cilvēkiem. Normālā darba slodzē "Centrālās laboratorijas" laboratorija varēja veikt no 400 līdz 500 testiem dienā, bet pašlaik testēšanas kapacitāte ir palielināta līdz 700 testiem dienā.

"Tādējādi mēs pildām Nacionālā veselības dienesta pasūtījumu, sekojot epidemiologu atzinumiem, ka tieši plaša testēšana ir īpaši svarīga iedzīvotāju veselības rādītāju saglabāšanai," sacījusi Lapiņa.

Lai palīdzētu nodrošināt lielākas testēšanas jaudas valstī, "Centrālā laboratorija" ir mobilizējusi resursus un nepieciešamības gadījumā veic arī savāktā materiāla testēšanu 24 stundas diennaktī. "Centrālā laboratorija" darbu organizē diennakts režīmā, un Covid-19 testēšanas nodrošināšanā strādā vairāk nekā 100 darbinieku visā Latvijā.

Kā ziņots, kopš Lieldienām ik dienu ir samazinājies Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu, liecina aģentūras LETA aprēķini, kas izdarīti, balstoties uz SPKC datiem.

Vislielākais atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu - 4,82% - fiksēts 11.martā. Līdz minētajam datumam valstī bija veikti 332 Covid-19 testi un atklāti 16 slimības gadījumi.

Pēc tam līdz 15.martam kopējais Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu samazinājās, tad atkal palielinājās un turpināja "lēkāt".

Laikā no 27.marta līdz 31.martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1.aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11.aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem.

Pēc tam, no 12.aprīļa, Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu ik dienu ir samazinājies vidēji par 0,04 procentpunktiem.

