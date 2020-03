Pēdējās diennakts laikā Covid-19 apstiprināta vienam Latvijas iedzīvotājam (papildināta)

Pēdējās diennakts laikā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 apstiprināta vienam Latvijas iedzīvotājam, šorīt Latvijas Radio pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Līdz ar to kopumā Covid-19 Latvijā līdz šim apstiprināta 17 cilvēkiem.

Perevoščikovs atzīmēja, ka aizvadītajā diennaktī būtiski palielinājies uz "Covid-19" pārbaudīto cilvēku skaits - veikti 76 testi, kas ir teju divreiz vairāk nekā diennakti iepriekš. Savukārt pozitīvo rezultātu skaits ir būtiski mazāks nekā iepriekšējā diennaktī, kad tika atklāti seši saslimšanas gadījumi.

SPKC speciālists skaidroja, ka veikto Covid-19 testu skaitliskais pieaugums ir izskaidrojams ar to, ka ik dienu paplašinās to valstu skaits, kuras apmeklējot, pastāv paaugstināts risks inficēties ar jauno vīrusu, līdz ar to paplašinās arī cilvēku loks, kuriem tiek veikta laboratoriskā pārbaude.

"Patlaban šajā sarakstā ir 20 valstis, ieskaitot lielāko daļu Rietumeiropas valstu. Rekomendācijas joprojām ir spēkā - ja cilvēks ir apmeklējis infekcijas skarto valsti, tad viņam jānovēro sava veselība 14 dienas. [Šajā laikā] parādoties temperatūrai vai elpceļu slimības simptomiem, nepieciešams no mājām zvanīt uz tālruni 113," skaidroja SPKC speciālists.

Viņš atgādināja, ka no šodienas ir iedzīvotājiem ir iespēja arī pašiem ar savu privāto transportu ierasties Latvijas Infektoloģijas centrā, lai nodotu analīzes uz Covid-19. Šāda vizīte gan ir iepriekš jāpiesaka telefoniski. Pereveščikovs norādīja, ka šis pakalpojums ir paredzēts tiem cilvēkiem, kuri apmeklējuši Covid-19 skartās valstis un novērojuši sev vieglus simptomus.

SPKC pārstāvis piebilda, ka analīžu veikšanas kapacitāte patlaban ir pietiekama un nav nekādu signālu, ka tuvākajā laikā varētu būt citādi. Tāpat visos atklātajos saslimšanas gadījumos ir noskaidroti inficēšanās avoti un apzinātas kontaktpersonas.

Kā ziņots, šodien visā Latvijā spēkā stājas ierobežojumi, kas noteikti ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija valstī izsludināta saistībā ar Covid-19 izplatību un būs spēkā līdz 14.aprīlim ar mērķi ierobežot infekcijas izplatību.

Tikmēr visā pasaulē Covid-19 gadījumu skaits 114 valstīs pārsniedzis 118 000, un no šīs slimības miruši vairāk nekā 4200 cilvēku, liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati.

PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss 11.martā paziņoja, ka jaunā koronavīrusa uzliesmojums sasniedzis globālas pandēmijas līmeni.

Foto: pixabay.com