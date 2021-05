Pēdējo dienu var mainīt vēlēšanu apgabalu nākamnedēļ gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās

Vēlētāji, kuri gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, šodien pēdējo dienu var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai sev vēlamajā apgabalā, informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa" vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, iesniedzot iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi, vai personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiek sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no PMLP saņem tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot CVK mājaslapā "www.cvk.lv" sadaļā "Vēlēšanu iecirkņi". Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot PMLP e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana". Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot CVK uzziņu tālrunim 6704 9999. Tālrunis strādā katru dienu no plkst.9 līdz 20.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Jūnija pirmajā sestdienā pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās ārpus novadiem esošajās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn.

Pašvaldību vēlēšanu diena būs jūnija pirmajā sestdienā. Vēl pirms tam iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās atsevišķas stundas notiks maija pēdējā dienā, pirmdien, un pēc pāris dienu pārtraukuma iepriekšējā balsošana atsevišķas stundas turpināsies arī jūnija pirmās nedēļas ceturtdienā un piektdienā.

