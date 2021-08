Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā inficēšanās ar Covid-19 pieaugusi visās vecuma grupās

Aizvadītās nedēļas laikā, no 9. līdz 15. augustam, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 34,3%; dienā tika veikti vidēji 7 900 testi (iepriekš – 7 451) un dienā tika atklāti vidēji 100 jauni gadījumi (iepriekš 75), vēsta Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Gints Georgs Muraševs.



Pēdējās divās nedēļās, no 2. līdz 15. jūlijam, saslimstības pieaugums novērots visās vecuma grupās, īpaši no 30 līdz 49 gadus veco cilvēku vidū. Saslimstība pieaugusi arī bērnu vidū vecumā no 0 līdz 9 gadiem un no 10 līdz 19 gadiem.

Ja salīdzina ar iepriekšējo nedēļu, pagājušajā nedēļā saslimstība ar Covid-19 pieaugusi visos reģionos, izņemot Kurzemi. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā pieaudzis līdz 1,23 (iepriekš – 1,14), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Izvērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 579 jeb 83% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem cilvēkiem nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 122 cilvēki jeb 17% bija vakcinēti. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,6 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

Jāatzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz samazinājies līdz 209,4 (iepriekš – 214,3). Savukārt Latvijas rādītājs pieaudzis līdz 49,3 (iepriekš – 38,8).

Iepriekšējā nedēļā ievērojami pieaudzis ievesto Covid-19 gadījumu skaits – no 75 līdz 112. Laikā no šī gada 5. jūlija līdz 15. augustam saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (71 gadījums), Krievijas (50), Spānijas (43), Lielbritānijas (42), Gruzijas (24), Uzbekistānas (17), Nīderlandes (16), Somijas (16), Baltkrievijas (15), Francijas (14) un Īrijas (14).









Foto: SPKC