Perevoščikovs: Karantīnas noteikšana atsevišķām apdzīvotajām vietām ir apsverama, bet ne šodien

Karantīnas noteikšana atsevišķām apdzīvotajām vietām Latvijā ir apsverama, taču ne šodien, piektdien preses konferencē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Speciālists piekrita, ka, slimībai intensīvi izplatoties un notiekot pēkšņam slimības uzliesmojumam, varētu tikt pieņemts lēmums par karantīnas noteikšanu atsevišķām apdzīvotām vietām, nosakot pārvietošanās ierobežojumus starp skarto un mazāk skarto teritoriju.

Viņš skaidroja, ka Latvijā jau notiek vīrusa vietējā transmisija, tomēr pagaidām tā vēl nav tik liela. Vietējā ierobežošana būtu vajadzīga, lai pasargātu veselības aprūpes sistēmu no spiediena, kas varētu rasties no strauja saslimšanas gadījumu pieauguma, skaidroja Perevoščikovs.

"Patlaban mūsu valstī saslimstība kopumā, kā arī pa novadiem ir nesalīdzināma ar to, kad uzsākta smaga karantīna citās valstīs. Ierosinājums ir apsverams, bet ne šodien. Varbūt pēc nedēļas, divām būs kādā teritorijā liels uzliesmojums, tad skatīsimies," teica speciālists.

Kā ziņots, vērtējot jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, varētu tikt apsvērta iespēja Latvijā noteikt atsevišķu apdzīvotu vietu karantīnu, šodien raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" norādīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Raugoties uz to, kā varētu attīstīties epidemioloģiskā situācija saistībā ar Covid-19, valdība plāno izstrādāt četru situāciju modeli atkarībā no slimības izplešanās. Viena no šādām situācijām varētu būt arī atsevišķu apdzīvotu vietu karantīna, atzina Viņķele.

Viņa skaidroja, ka faktiski tas nozīmēs, ka varētu tikt ierobežota cilvēku kustība uz un no pilsētām.

Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 36 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 280 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1089 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 11 702 Covid-19 testi.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs trešdien preses konferencē paziņoja, ka epidemiologiem vairs neizdodas iegūt informāciju par vairāku Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, līdz ar to uzskatāms, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Līdz šim Covid-19 pārsvarā tika atklāta gados jaunākiem cilvēkiem, un, pēc speciālistu teiktā, tas liecina par epidēmijas agrīnu stadiju. Kā iepriekš skaidroja Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, "vispirms slimo jaunie un kustīgie, kas pēc tam inficē vecākos, mājās sēdošos".

Ņemot vērā minēto, Latvijas stratēģija Covid-19 apturēšanai pamatā būtu pastiprināti pievērst uzmanību gados jaunākajiem inficētajiem, kamēr viņi nav paspējuši inficēt seniorus, skaidroja Dumpis.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Foto: pixabay.com