Pērn Jelgavā sašķiroti gandrīz 4 miljoni kilogramu atkritumu (3934 tonnas). SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi" (JKP) atkritumvedēji no privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, uzņēmumiem savāca 1925 tonnas, bet vēl 2009 tonnas paši iedzīvotāji un uzņēmumi nogādāja SIA “Zemgales EKO” dalīto atkritumu savākšanas laukumos, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kas notiek tālāk? Dalītie atkritumi nonāk SIA „Zemgales EKO” šķirošanas stacijā, kur darbinieki ar rokām tos pāršķiro pa noteiktiem atkritumu veidiem, atsevišķi nodalot plastmasas, kartona un stikla iepakojuma veidus. Šķirojamais materiāls tiek nodots otrreizējai pārstrādei un iegūst jaunu dzīvi.

Jau vairākus gadus SIA „Zemgales EKO” par katru no iedzīvotāja pieņemto PET pudeli maksā 1 centu. Faktiski no 2014.gada dalīto atkritumu laukumā Ganību ielā 84 ir izveidota depozīta sistēma.

Piemēram, no pārstrādātajām PET pudelēm ražo ne tikai jaunu pārtikas iepakojumu, bet arī citus materiālus, no kuriem tālāk tiek radīti vāciņi telefoniem, lietussargi, apģērbi un citas patēriņa preces. Tas, ko nav iespējams nodot tālākai pārstrādei, tiek nogādāts šķirošanas stacijā „Brakšķi”, kur kļūst par NAIK – no atkritumiem iegūto kurināmo.

Kopumā 2020.gadā "Brakšķos" tika saražota 5401 tonna NAIK (ieskaitot no tur esošajā sadzīves atkritumu šķirošanas līnijā sašķirotajiem atkritumiem saražoto), gadu iepriekš – 4107 tonnas.

Stikla iepakojums no privātmājām un uzņēmumiem nonāk uzreiz poligonā „Brakšķi” un tiek nodots tālākai pārstrādei rūpnīcās — tam nav nepieciešama papildu šķirošana. Savukārt stikla iepakojums no konteineriem, kas atrodas pie daudzdzīvokļu mājām, ir papildus jāšķiro, jo tas satur lielu sadzīves atkritumu piemaisījumu. Tāpēc daudzdzīvokļu namu stikla konteineru saturu nogādā uz SIA “Zemgales EKO” šķirošanas staciju, kur tas tiek pāršķirots.

Stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi. Tukšu un tīru pudeli vai izmazgātu ievārījuma burku izmetot tam paredzētā konteinerā, tā nonāks rūpnīcā, kur tiks pārstrādāta un iegūs jaunu dzīvi. Svarīgi ir tas, ka, šķirojot un pārstrādājot stiklu, tiek taupīti Zemes resursi: ne tikai derīgie izrakteņi, bet arī elektrība, ko stikla pārstrādei jāpatērē mazāk nekā nepieciešams, saražojot no jauna. Jāatceras, ka stiklam paredzētajos konteineros drīkst izmest tikai tukšu un tīru stikla taru.

Atkritumu šķirošana ir civilizētas sabiedrības pazīme – šķirojot mēs mazāk piesārņojam mūsu Zemi, saprātīgāk izmantojam resursus un domājam par to, kas paliks pēc mums.

