Pērn pieaudzis licencēto komersantu skaits, kas nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili

Latvijā pagājušajā gadā pieaudzis licencēto komersantu skaits, kas nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, kā arī palielinājies Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēto autovadītāju skaits, informēja Autotransporta direkcijā.

Direkcijā norādīja, ka, neskatoties uz dažādiem pasākumiem, kas ieviesti vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili nodrošināšanai nepieciešamo izsniegto dokumentu skaits pērn pieaudzis. Licences kartīšu skaits audzis trīs reizes, licenču skaits pieaudzis par 65%, bet Taksometru vadītāju reģistrā kopējais reģistrēto autovadītāju skaits palielinājies par 19%.

2020.gada 31.decembrī Latvijā bija 851 licencēts komersants, kas nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, savukārt izsniegto licences kartīšu skaits, kas tiek izsniegtas par katru vieglo automobili, ar kuru tiek nodrošināti pasažieru komercpārvadājumi, sasniedza 572.

"Saskaņā ar nozares dalībnieku sniegto informāciju pārvadājumu ar vieglo automobili, tostarp taksometru apmēra kritums Covid-19 iespaidā pērn bijis vismaz uz pusi, jo klienti pārvietojās retāk, daudzi komersanti bija spiesti uz laiku apturēt darbību vai pārtraukt to vispār, kā arī daļa iesaistījās ēdienu piegādes pakalpojumu nodrošināšanā. Tomēr mēs redzam, ka šī ir joma, kas ir pieprasīta un turpina attīstīties," minēja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Viņš piebilda, ka viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas to apliecina, ir būtiskais izsniegto licences kartīšu skaita pieaugums un arī licencēto komersantu skaits. Pasažieru pārvadājumu ar vieglo automobili apmērs visvairāk pieauga 2020.gada vasarā, kad, salīdzinot ar laika periodu līdz martam, izsniegto dokumentu skaits dubultojās, saglabājoties tādā līmenī līdz pat gada beigām.

Licenču un licences kartīšu skaita palielinājumu veicināja arī tīmekļvietņu un mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un tiem noteiktais pienākums nodrošināt, ka ar to starpniecību var izsaukt tikai licencētus pārvadātājus.

Šobrīd Autotransporta direkcijā ir reģistrējušies trīs tīmekļvietņu un mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēji - "Bolt Technology" (lietotne "Bolt"), "Yandex.Taxi" (lietotne "Yandex Go") un "Ipay" (lietotne "QWQER"). To, vai pārvadātājam ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti, pārbauda Rīgas domes Kontroles dienests. Arī pasažieri mājaslapā "www.atd.lv" var pārliecināties par to, vai autovadītājs ir reģistrējies Taksometru vadītāju reģistrā.

2020.gadā Taksometru vadītāju reģistrā reģistrētas 1516 personas, kuras nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, tostarp taksometru. Gada beigās šajā reģistrā kopumā bija reģistrējušies 7963 autovadītāji. Pērn no Taksometru vadītāja reģistra tika izslēgti 236 autovadītāji - 229 personas tika izslēgtas, jo pieļaujamais septiņu soda punktu apmērs tika pārsniegts, bet septiņas personas tika izslēgtas par valsts valodas nezināšanu.

No 2020.gada augusta autovadītājiem, lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas ne zemāk kā B līmeņa pirmajā pakāpē. Kopš šī prasība ir stājusies spēkā, ir samazinājies sūdzību skaits par to, ka autovadītāju nerunā un nesaprot latviešu valodu.

Ņemot vērā, ka 2021.gadā apritēs trīs gadi kopš ir ieviesta prasība reģistrēties Taksometru vadītāju reģistrā un šī reģistrācija personai tiek apstiprināta uz trim gadiem, lielai daļai autovadītāju šogad būs jāreģistrējas atkārtoti. Tas nozīmē, ka visiem autovadītājiem, kuri Taksometru vadītāju reģistrā reģistrējās pirms trim gadiem, kad papildu dokumentus, kas apliecina valodas zināšanas, nebija jāsniedz, tas būs jāiesniedz šogad, veicot atkārtotu reģistrāciju.

Ja personai nav atbilstoša izglītības dokumenta, tai sākotnēji jāvēršas Valsts izglītības satura centrā, lai reģistrētos valsts valodas prasmes pārbaudei un saņemtu valsts valodas prasmes apliecību.

Foto: no arhīva