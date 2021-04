Personām papildu Covid-19 tests pēc ierašanās Latvijā no trešajām valstīm jāveic līdz 15.jūnijam, paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Tādējādi līdz 15.jūnijam pagarināts termiņš, līdz kuram personai, ieceļojot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valsts, Šveices un Apvienotā Karaliste, ar gaisa kuģi vai pa sauszemi, jāveic papildu obligāts Covid-19 tests pēc ierašanās Latvijā.

Tāpat spēkā būs prasība, ka neveikta testa vai pozitīva testa rezultāta gadījumā desmit dienu izolācija jāpavada kādā no Latvijas tūristu mītnēm no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā saraksta, kam ir izstrādāti drošības protokoli. Ekonomikas ministrijā (EM) piebilda, ka personai no personīgiem līdzekļiem būs jāsedz izdevumi par testa veikšanu, transportu, uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē.

Jau kopš šā gada 12.marta personai, ieceļojot Latvijā no valsts, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts, Šveice un Apvienotā Karaliste, ar gaisa kuģi un pa sauszemi, pēc ierašanās Latvijā jāveic papildu Covid-19 tests iespējami tuvākajā testēšanas punktā. Tests jāveic gan bērniem, gan jau vakcinētām personām. Šis nosacījums attiecas arī uz personām, kas Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu.

Vienlaikus personām, kas ierodas Latvijā, jāievēro desmit dienu pašizolācija savā dzīvesvietā vai tūristu mītnē, lai novērstu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu risku inficēt citas mājsaimniecībā dzīvojošās personas.

Ja testa rezultāts ir negatīvs, persona var doties pašizolācijā uz savu dzīvesvietu. Ja tests ir pozitīvs vai ja persona testu neveic vispār, persona atzīmē informāciju informācijas sistēmā tīmekļvietnē "covidpass.lv" un nekavējoties dodas izolācijā brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kas ir piemērotas Covid-19 pacientu un kontaktpersonu uzņemšanai un kurās ir izstrādāti visi nepieciešamie drošības protokoli.

Ieceļotājam noteikts pienākums informēt tūristu mītni par ieceļotāja bez testa vai ar pozitīvu testa statusu.

Ja persona ir veikusi testu un testa rezultāts ir pozitīvs, tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai.

Savukārt, tūristu mītnei noteikts pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā.

Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19, ir atveseļojusies un nav infekcioza, ārsts var pieņemt lēmumu, ka persona var neievērot pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu.

