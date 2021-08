Pie Jelgavas skolām dežurēs policisti; ierobežo braukšanas ātrumu

30. augustā stāsies spēkā maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumi pie pilsētas izglītības iestādēm tajos ielu posmos, kur tie nav ieviesti pastāvīgi. Savukārt 1. septembrī, rūpējoties par skolēnu drošību, dežūras pie skolām uzsāks policisti, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka pagaidu ceļa zīmes, kas līdz 40 kilometriem stundā ierobežo maksimālo braukšanas ātrumu, būs izvietotas Loka maģistrālē no Vecā ceļa līdz Bērzu ceļam, Zemgales prospektā no Sporta ielas līdz Palīdzības ielai, Lapskalna ielā no Kazarmes ielas līdz Liepu ielai, Mātera ielā no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai. Pagaidu ceļa zīmes, lai gādātu par skolas vecuma bērnu drošu pārvietošanos, sākoties skolas laikam, būs spēkā līdz 17. septembrim.

Savukārt Palīdzības ielā no Zemgales prospekta līdz Sliežu ielai tiek uzstādītas ceļa zīmes, kas turpmāk šajā posmā pastāvīgi ierobežos maksimālo braukšanas ātrumu līdz 30 kilometriem stundā.

Pie citām pilsētas izglītības iestādēm jau ir stacionāras ceļa zīmes un ātrumvaļņi, kas ierobežo maksimālo braukšanas ātrumu līdz 30 vai 20 kilometriem stundā.

Kā ik gadu, 1. septembrī dežūras pie skolām uzsāks Jelgavas Pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju, divu nedēļu garumā īpašu uzmanību pievēršot Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai pie izglītības iestādēm. Tāpat līdz ar jauno mācību gadu skolās darbu atsāks Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas inspektori, lai nodrošinātu kārtību un skolēnu drošību izglītības iestādēs un to teritorijā. Vienlaikus policisti pie skolām un skolās pastiprināti uzraudzīs Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Foto: Jelgava.lv