Saslimstības ar Covid-19 dēļ pieaudzis attālinātajās mācībās nonākušo klašu skaits, informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga.

Konstatējot saslimstību ar Covid-19, attālinātā mācību forma var tikt piemērota kā visai klasei kopumā, tā arī klases daļai.

Nedēļas laikā visos vispārējās izglītības posmos pieaudzis attālinātajās mācībās nonākušo klašu un to daļu skaits ir palielinājies. Pirmsskolā attālinātajās mācībās atrodas 2,21% visu grupu, savukārt 1,97% grupu attālināti mācās daļa no izglītojamajiem. Pamatizglītības posmā attālināti mācās 6,59% klašu, un šāda izglītības ieguves forma noteikta 4,19% klašu daļām. Pamatizglītības posmā attālinātā mācību formā devušos klašu īpatsvars nedēļas laikā pieaudzis par teju diviem procentiem. Savukārt vidējās izglītības posmā attālināti mācās 3,56% klašu, savukārt 6,53% gadījumu attālināti mācās daļa no klases.

Visvairāk attālināti vispārējā izglītībā attālināti mācās Rīgas un Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu izglītojamie, turklāt biežāk šādā formā mācās 1.-6.klašu skolēni. IKVD skaidroja, ka pārsvarā attālinātās mācībās dodas visa klase, nevis tās daļa.

Profesionālajā izglītībā kopumā attālinātajās mācībās devušās 87 klases un 100 gadījumos attālināti mācās daļa klases. Arī šajā jomā novērojams pieaugums.

Profesionālajā izglītībā visvairāk attālināti mācās Rīgas valstspilsētas un Madonas novada izglītības iestāžu izglītojamie. Atšķirībā no vispārējās izglītības profesionālajā izglītībā attālināto mācību formu biežāk piemēro klases daļai, nevis veselai klasei.

Jau ziņots, ka valstī uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem, tostarp izglītībā.

