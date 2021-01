Piektdien Kalnciemā sniega sega kļuvusi par 12 centimetriem biezāka

Piektdien līdz pulksten 17 Kalnciemā sniega segas biezums palielinājies no 22 līdz 34 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Tā ir biezākā sniega sega, kas LVĢMC novērojumu stacijās reģistrēta kopš 2019.gada, kad 4.februārī Alūksnē sniega dziļums sasniedza 47 centimetrus.

Dobelē sniega kārtas augstums piektdien pieaudzis no 21 līdz 27 centimetriem.

Vēl vairāk snidzis Jaunpils un Tukuma novadā, kur atbilstoši iedzīvotāju ziņotajam vietām ir jau vairāk nekā 40 centimetrus dziļš sniegs.

Jau vēstīts, ka sestdienas naktī un priekšpusdienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem snigs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Jūrmalas pusē snigs stipri, prognozē sinoptiķi.

No jūras nākošie mākoņi vietām sagādās vēl desmit centimetrus svaiga sniega. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -22 grādiem Krievijas pierobežā.

Sestdiena būs visai saulaina, pēcpusdienā vairs tikai vietām Kurzemē nedaudz snigs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no -5..-9 grādiem Kurzemē līdz -15..-18 grādiem valsts austrumu daļā.

