Piektdien Latvijā atklāti 256 jauni Covid-19 gadījumi un pieci sasirgušie miruši

Piektdien Latvijā atklāti 256 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo nāvi, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 219,2 līdz 209,4 gadījumiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir palielinājies no 2,4% līdz 2,7%.

Piektdien ziņots par pieciem mirušiem Covid-19 slimniekiem, no kuriem divi cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 134 677 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2407 ar šo slimību sasirgušie. Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 3965 Covid-19 gadījumi, tādējādi šis rādītājs pirmo reizi kopš pērnā novembra ir nokrities zem 4000.

