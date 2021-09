Piektdien Latvijā atklāti 419 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par pieciem mirušajiem

Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 419 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par pieciem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Covid-19 izplatība Latvijā strauji palielinās - saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 238,4 vakar 247 līdz gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju šodien.

No visiem atklātajiem gadījumiem 351 jeb 83,8% nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 68 inficētie bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 40 979 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 1%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 146 000 cilvēkiem, bet miruši 2607 ar šo slimību sasirgušie.

Trīs no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Kā liecina aprēķini, 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušies 4677 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi valstī divās nedēļās saslimušo kopskaits lielāks par 4000 bija 4.jūnijā.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 37 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 226 līdz 238, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Šis ir lielākais vienā diennakts laikā stacionēto Covid-19 pacientu skaits kopš 6.jūnija.

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 19 Covid-19 pacienti.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 214 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 24 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 10% stacionēto ir ar smagu slimības gaitu.

Foto: pixabay.com