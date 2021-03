Skolnieciņš no sidrabbirzs

Ar ašiem soļiem tuvojas siltais pavasaris. Ziema jau iet uz beigām. Tik vietām ir vēl saglabājies ziemas aukstums. Pavasarī daba mostas, dzīvība plaukst un zeļ. Pavasaris ir gada cerīgākais un optimistiskākais gadalaiks. Tik diemžēl šogad mūs apbēdina kovid-19 (covid-19) pandēmija. SARS-CoV-2 vīruss negrib piekāpties. Lai arī kovid-19 sērga kopš 2020. gada 13. marta plosās mūsu mīļajā latvju zemītē, tomēr nepadosimies panikai un saglabāsim sirdī mieru. Ievērosim visus ārkārtējā stāvokļa ierobežojumus. Ievērosim profilaktiskos drošības pasākumus. Lieki nepulcēsimies. Lietosim higiēniskās sejas maskas. Mazgāsim rokas ar ūdeni un ziepēm. Dezinficēsim rokas. Ieturēsim 2 metru distanci cits no cita. Raudzīsimies ar cerību nākotnē. Vairosim pozitīvo enerģiju sev apkārt. Atvērsim savā mājoklī logu, lai ielaistu Dabas Mātes dievišķo enerģiju tajā. Uzvilksim kaklā pīlādžogu krelles. Iedegsim uz galda zaļu svecīti par godu Dabas Mātei. Lūgsim Dabas Mātes svētību ar sirdi un dvēseli. Dabas Māte ir mūsu mīļotā Dieviete. Viņa ir mūsu Radītāja. Mēs esam viņas bērni. Dabas Māte nekad nepametīs mūs nelaimē. Viņa vienmēr mūs uzklausīs un atbalstīs. Dzīvosim ar ticību sirdīs. Lai ticība Dabas Mātei kalpo mums par bruņām un vairogu! Lai Dabas Māte svēti katru no mums, kas viņai tic! Lai Dabas Māte pasargā mūs no ļauna!

Ar Dabas Mātes bezgalīgo viedumu, Skolnieciņš no sidrabbirzs [Latvju Dievu dēls]

©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)

Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

Latvju Dievi mūžam viedi.

