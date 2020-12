Piektdien Latvijā atklāti 870 Covid-19 gadījumi, bet 18 sasirgušie miruši (papildināta)

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 870 Covid-19 gadījumi, bet 18 Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bijis vecumā no 40 līdz 45 gadiem, divi - no 55 līdz 60 gadiem, viens - no 60 līdz 65 gadiem, viens - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, pieci vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, divi - no 75 līdz 80 gadiem, pieci vecumā no 80 līdz 85, bet viens bijis vecuma grupā no 85 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 427 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 10 057 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 8,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā inficējušos personu kopskaits ir 9510, bet 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 495,3 gadījumi.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 30 297 cilvēki, savukārt kopumā veikti 780 983 Covid-19 testi.

Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionāros ievietoti 103 jauni Covid-19 pacienti, tajā skaitā trīs pacienti tika pārvesti. Pašlaik stacionāros ārstējas 848 pacienti. No tiem 52 ir ar smagu slimības gaitu, bet 796 - ar vidēji smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 114 pacienti. Kopumā no stacionāra tikuši izrakstīti 2511 Covid-19 pacienti.

Foto: pixabay.com