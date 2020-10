Piektdien Latvijā fiksēti jauni Covid-19 inficēšanās un nāves gadījumu rekordi (papildināta)

Piektdien Latvijā atklāti 259 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Pagājušajā diennaktī miruši četri ar Covid-19 inficēti cilvēki, un arī šis ir lielākais rādītāks, kāds vienā diennaktī līdz šim reģistrēts Latvijā.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem, bet trīs - vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 52 ar Covid-19 inficētie.

Aizvadītajā diennaktī veikti kopumā veikti 5632 Covid-19 testi, līdz ar to diennakts laikā atklāto pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testēto skaitu sasniedzis līdz šim augstāko punktu - 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 4467 personas, bet atveseļojušās - 1357.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 27 jauni Covid-19 pacienti, un arī šis rādītājs ir tuvs 21.oktobrī fiksētajam negatīvajam rekordam, kad slimnīcās tika ievietots 31 Covid-19 pacients.

Vakar no Latvijas slimnīcām izrakstīti 13 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 127 pacienti, no kuriem 119 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi - ar smagu slimības gaitu. Salīdzinoši vakar tika ziņots par desmit pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas ar Covid-19 gaita.

Kopš Covid-19 parādīšanās no slimnīcām izrakstīti kopumā 322 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir izteikusies, ka Latvijas slimnīcās ir aptuveni 250 gultasvietas Covid-19 pacientiem, bet pēc šīs robežas pārsniegšanas būtu jādomā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pārorganizēšanu.

"Aiz karstajās diskusijās par testiem, maskām, ierobežojumiem un kapacitātēm ir pazudis pats galvenais. Šo uzliesmojumu mēs varēsim ierobežot tikai tad, ja absolūti lielākais sabiedrības vairākums ievēros sociālās un fiziskās distancēšanas noteikumus," straujā Covid-19 uzliesmojuma turpināšanos komentējis Veselības ministrijas galvenais infektologs, profesors Uga Dumpis.





Foto: pixabay.com