Piektdien Latvijā atklāts līdz šim vienā diennaktī lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 642 sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Vakar Latvijā miruši septiņi ar Covid-19 sasirguši cilvēki, līdz ar to kopējais no slimības mirušo cilvēku skaits sasniedzis 153.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem seši bija vecuma grupā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viens - vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Latvijā kopumā miruši jau 163 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī veikti 7204 Covid-19 testi, bet pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 8,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 12 744 personām, bet no Covid-19 uz 17.novembri bija izveseļojušies 1557 cilvēki.

SPKC skatījumā, šodienas pozitīvo Covid-19 gadījumu skaitu nevarot vērtēt kā atsevišķu tendenci un situācija esot jāvērtē vismaz pēdējo septiņu dienu laikā. Pēdējās septiņās dienās SPKC aplēsis, ka pozitīvo testu īpatsvars ir 6,6%, bet salīdzinoši vēl pirms nedēļas tas bijis 5,8%, savukārt saslimstības pieauguma intensitāte pēdējo septiņu dienu laikā samazinājusies.

"Bet joprojām katrs otrais saslimušais nevar pateikt, kur inficējies - bijis darbā, mājās, braucis ar sabiedrisko transportu, ticies ar radiniekiem," atzīmē SPKC, "epidemiologi aicina samazināt kontaktus, bet, ja nepieciešams satikties, ieturēt divu metru distanci. Vienoties ar darba devēju par attālinātu darbu, veidot savu sociālo " burbuli", izvērtējot visus riskus."

Tikmēr nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, no kurām izrakstīts vairāk Covid-19 pacientu, nekā tajās nācies nogādāt. Piektdien slimnīcās ievietoti 43 Covid-19 pacienti, bet 52 izrakstīti no tām, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Kopumā Latvijas slimnīcās patlaban ārstējas 399 Covid-19 pacienti, no kuriem 375 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 24 ir ar smagu slimības gaitu. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir atzīmējusi, ka Latvijas slimnīcu sistēmai būtu kritiski, ja Covid-19 pacientu skaits slimnīcās sāks sniegties virs 500.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 977 Covid-19 pacienti.

Foto: pixabay.com