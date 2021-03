Piektdien Latvijā reģistrēti 578 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi un 11 inficētie miruši (papildināta)

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 578 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi un saņemta informācija par 11 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Diennakts laikā veikti 13 870 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Pēdējās nedēļas laikā pozitīvo testu īpatsvars Latvijā svārstās ap 4% robežu.

Starp 11 aizvadītajā diennaktī mirušajiem ir divi cilvēki vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet viena mirusī persona bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 93 484, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1757 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 402,3, liecina SPKC dati. Kopš nedēļas sākuma šis rādītājs ir samazinājies no 457,7.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 7674 personām. Atbilstoši pieņemtajai metodikai, pēdējo divu nedēļu laikā fiksētie inficētie tiek uzskatīti par aktīviem saslimšanas gadījumiem, savukārt pārējos uzskaita kā slimību pārslimojušus.

Pirms nedēļas nogales visai būtiski sarucis Covid-19 pacientu skaits slimnīcās - no 697 pacientiem ceturtdien līdz 642 pacientiem vakar. Covid-19 pacientu Latvijas slimnīcās pašlaik ir teju uz pusi mazāk nekā nekā "pīķa laikā" janvāra vidū, kad tajās ārstējās vairāk nekā 1220 sasirgušie.

Piektdien slimnīcās ievietoti 53 jauni Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīti - 95 pacienti, tostarp trīs pārvesti. Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 9136 ar Covid-19 sasirgušie.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 565 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 77 - ar smagu slimības gaitu.

