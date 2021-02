Piektdien Latvijā reģistrēti 773 Covid-19 gadījumi un 12 inficētie miruši

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 773 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 60 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, un divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Piektdien Latvijā veikti 10 157 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī palielinājies no 6,7% uz 7,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 76 282, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1443 jeb 1,9% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati, pagājušajā diennaktī slimnīcās ievesti 97 Covid-19 pacienti, savukārt no slimnīcām izrakstīti 114 pacienti, tajā skaitā pieci pārvesti.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopā izrakstīti 7303 cilvēki.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 574 personas. 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 554,3 gadījumi. Pēc lejupslīdes janvāra otrajā pusē aptuveni šajā līmenī šie rādītāji Latvijā "stagnē" kopš februāra sākuma.

